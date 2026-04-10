Selezione pubblica per 2 assunzioni a tempo indeterminato per educazione ambientale e lavori agricolo-forestali presso il Reparto Carabinieri BiodiversitÃ  di Isernia

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che con Determine Direttoriali n. 66 e n. 67 del 10/04/2026 il Direttore dellâ€™Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato gli Avvisi per lâ€™avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987 di complessive n. 2 (due) unitÃ di personale con i seguenti profili professionali, a tempo indeterminato, CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta (L. 124/85), da impiegare presso il Reparto Carabinieri BiodiversitÃ di Isernia: â€“
n. 1 Â«Operatore Specializzato per attivitÃ di divulgazione e di educazione ambientaleÂ»;
â€“ n. 1 Â«Operaio Agrario e Forestale SpecializzatoÂ».
Tali determinazioni ed i relativi Avvisi sono pubblicati sulla pagina web dellâ€™Agenzia Regionale Molise Lavoro â€“ sezione Albo Pretorio > Determinazioni Direttoriali - allâ€™indirizzo http://www.moliselavoro.it . Le domande dovranno essere presentate dallâ€™interessato/a dal giorno 16 al giorno 17 aprile 2026 presso il Centro per lâ€™Impiego di Isernia per manifestare la propria adesione agli Avvisi e consentire allâ€™Ufficio di individuare gli aventi titolo.