Olimpiadi di primo soccorso CRI: ad Isernia la fase regionale del Molise, in gara anche la scuola di Agnone

Domenica 12 aprile, a Isernia, si terrÃ la fase regionale della quarta edizione delle Olimpiadi di primo soccorso per studenti, promosse e organizzate dalla Croce Rossa Italiana.

Saranno sette gli istituti scolastici di secondo grado del Molise coinvolti â€“ Isis Majorana-Fascitelli e Istituto Superiore Fermi-Mattei di Isernia, Iiss Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso, Istituto Omnicomprensivo D'Agnillo di Agnone, Istituto Omnicomprensivo A. Giordano di Venafro, Istituto Omnicomprensivo Sammy Basso di Montenero di Bisaccia, Istituto Ettore Majorana di Termoli â€“ tra cui anche la scuola di Agnone, ciascuno rappresentato da una squadra composta da sei studentesse e studenti delle classi quarte, selezionati dopo un percorso formativo teorico-pratico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso realizzato dai volontari della Croce Rossa.

Nel corso della giornata, le squadre si confronteranno in simulazioni di emergenza realistiche, allestite e valutate da volontari CRI, mettendo alla prova competenze acquisite, capacitÃ di intervento e lavoro di squadra.

La squadra vincitrice rappresenterÃ il Molise alla finale nazionale, in programma il 30 maggio a Bolzano.

L'appuntamento Ã¨ alle 9.45 in Piazza Celestino V per la cerimonia di apertura.

Tra le 10.30 e le 16.30 si svolgeranno le prove.

La premiazione e la cerimonia di chiusura si terranno in Piazza Andrea d'Isernia a partire dalle ore 16.45.



Le Olimpiadi di primo soccorso per studenti sono un progetto nazionale della Croce Rossa Italiana che mira a diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione, della salute e del soccorso.

Attraverso un percorso formativo che coinvolge centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale, gli studenti acquisiscono conoscenze e competenze sulle manovre salvavita, dalla teoria alla pratica.

La competizione finale rappresenta il momento conclusivo di questo percorso, trasformando l'apprendimento in esperienza concreta e partecipata.