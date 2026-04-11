Agnone, riaperta la Provinciale 17: viabilità ripristinata grazie alla sinergia tra Comune e Provincia

Buone notizie per la viabilità nell’Alto Molise: è stata riaperta la Strada Provinciale 17 “, accesso importante per la "Fondovalle Verrino”, nel territorio del comune di Agnone. Un’arteria strategica tornata percorribile, seppur con la raccomandazione di procedere con la massima prudenza a causa della presenza di due smottamenti lungo il tracciato.

La riapertura rappresenta un passaggio fondamentale per la mobilità locale, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la rete viaria della zona. Nei giorni scorsi, infatti, si è registrato un ulteriore smottamento nel costone di San Lorenzo, compromettendo un altro importante accesso al centro abitato.

Determinante è stata la collaborazione istituzionale tra il Comune di Agnone e la Provincia di Isernia, che hanno lavorato in stretta sinergia per garantire un rapido ripristino della percorribilità della strada. Un intervento che ha consentito di restituire alla cittadinanza e ai collegamenti territoriali un’infrastruttura essenziale.

A sottolineare l’importanza dell’operazione è stato anche il delegato ai trasporti del Comune, Petrecca, che ha evidenziato come la riapertura della Provinciale 17 rappresenti oggi un varco di accesso cruciale per Agnone, soprattutto alla luce delle criticità ancora presenti su altri fronti.

Resta alta l’attenzione sul territorio, con l’obiettivo di monitorare costantemente la situazione e intervenire tempestivamente in caso di ulteriori emergenze, garantendo sicurezza e continuità nei collegamenti per cittadini e attività locali.