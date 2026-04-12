Elezioni provinciali a Campobasso: affluenza al 36,33% alle ore 12, seggi aperti fino alle 20

CAMPOBASSO. Elezioni provinciali di Campobasso, seggi aperti oggi â€“ domenica 12 aprile â€“ per il rinnovo del Consiglio. Due le formazioni che si contendono i seggi a Palazzo Magno, una per il centrodestra e una per il centrosinistra. Alle elezioni, indette con decreto del presidente della Provincia Giuseppe Puchetti,potranno votare, con il sistema del voto ponderato, i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
Si vota fino alle ore 20.
Affluenza ore 12
Dato totale 356 votanti su 980 aventi diritto al voto, pari al 36,33%
- Fascia A (voto ponderato 43) 245 votanti su 740 aventi diritto al voto, pari al 33,11%
- Fascia B (voto ponderato 149) 46 votanti su 130 aventi diritto al voto, pari al 35,38%
- Fascia C (voto ponderato 263) 33 votati su 52 aventi diritto al voto, pari al 63,46%
- Fascia E (voto ponderato 603) 32 votanti su 58 aventi diritto al voto, pari al 55,17%.