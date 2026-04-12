Frane in Molise, Saia: “Colpite due aziende simbolo a Frosolone e Capracotta, lo Stato intervenga subito”

Il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha lanciato un forte appello dopo aver visitato alcune realtà imprenditoriali colpite dalle recenti frane nel territorio molisano.

«Ho visto lacrime, ho visto sguardi cupi, segnati dalla preoccupazione», ha dichiarato Saia, sottolineando come lo Stato non possa lasciare soli i lavoratori colpiti da questi eventi.

Al centro della sua denuncia ci sono due aziende duramente danneggiate dai movimenti franosi: l’azienda agricola dei fratelli Gallì a Frosolone, lungo la SP 55, la più grande del Molise per numero di capi di bestiame, e l’attività dei fratelli Di Menna in territorio di Capracotta, lungo la SP 87, impegnata nell’edilizia e nella produzione di latte.

Secondo Saia, dietro queste imprese ci sono anni di sacrifici e famiglie che hanno scelto di restare nelle aree interne, già messe a dura prova dalla carenza di servizi essenziali come la sanità e dall’isolamento crescente dovuto a strade interrotte e abitazioni danneggiate.

Il presidente della Provincia ha definito «inaccettabile» la rassegnazione delle famiglie colpite, evidenziando come queste realtà rappresentino lo spirito autentico del Molise e garantiscano occupazione sul territorio.

Saia ha quindi chiesto un intervento urgente e strutturale, ritenendo insufficienti i 20 milioni di euro già stanziati dal Governo per l’emergenza. L’allarme riguarda non solo le imprese direttamente colpite, ma anche quelle indirettamente penalizzate dalle interruzioni della viabilità e dalla riduzione dei bacini di utenza.

Infine, un richiamo alla solidarietà e alla necessità di un’azione immediata: senza un intervento tempestivo dello Stato, ha avvertito Saia, il rischio è quello di accelerare ulteriormente lo spopolamento delle aree interne del Molise.