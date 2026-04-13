Vasto, scritte contro assistenti sociali, giudici e forze dellâ€™ordine: solidarietÃ  del sindaco Menna

Il sindaco di Vasto Francesco Menna, l'assessora alle Politiche sociali Anna Bosco, esprimono, a nome dell'intera Amministrazione comunale e della cittadinanza, piena e convinta solidarietÃ , agli assistenti sociali del Comune, ai giudici del tribunale dei minori e alle forze dell'ordine, attaccati da gravi scritte ingiuriose apparse stamattina in diversi punti della cittÃ , tra cui anche luoghi altamente simbolici come l'area antistante la sede della Polizia di Stato, la scuola primaria Martella e la chiesa dell'Incoronata. Â«Si tratta di episodi inaccettabili â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ che colpiscono lo Stato.

A preoccupare Ã¨ anche il contenuto di queste scritte, che attaccano indiscriminatamente il lavoro di magistrati, assistenti sociali, poliziotti e operatori, alimentando una narrazione distorta e pericolosaÂ». Â«Ridurre tutta questa videnda a slogan o attacchi personali significa ignorare completamente la complessitÃ e la delicatezza di queste situazioni. Non ci faremo intimidire â€“ concludono il sindaco Menna e l'assessora Bosco â€“ da chi sceglie la strada dell'odio e della disinformazione.

Continueremo a lavorare con responsabilitÃ , trasparenza e senso delle istituzioni, mettendo sempre al centro i bambini e il loro diritto a crescere in condizioni di sicurezza e dignitÃ . Naturalmente, i responsabili di queste scritte, che tra l'altro dovranno essere rimosse a spese della collettivitÃ , saranno individuati e perseguitiÂ».