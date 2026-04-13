Da Napoli al Molise: torna il viaggio del Marchese delle carrozze Mario d’Alessandro

Inizi anni 50 Mario d’Alessandro era davvero un personaggio d’altri tempi. Non a caso veniva chiamato “il Marchese delle carrozze” . Possedeva anche un auto ma non la usava mai, anzi era solito dire che l’aveva comprata per i domestici e usata solo una volta giusto per curiosità. Per il resto usciva sempre per Napoli e dintorni assieme al suo fido cocchiere Vincenzo Cavaliere su una delle sue carrozze. Ne possedeva più di venti . Con lui e con i suoi fidati amici nel 1955 intraprese l’ultimo grande viaggio in diligenza

. Da Napoli Portici a Pescolanciano, su in cocchio trainato da quattro cavalli con tanto di ghiacciaia e brande per la notte. Un viaggio romantico passando per paesi e antiche strade. Qualche anno dopo il fido cocchiere mori, precedendo di poco il marchese Mario. Tutte le carrozze vennero donate poi al museo Pignatelli di Napoli . In ricordo di uno degli ultimi romantici e in occasione dei 70 anni dall’ultimo viaggio del marchese, quattro cartozze sono partite da Napoli Portici il giorno 11 aprile e tramite l ‘ antica strada che collegava il Molise e la Campania stanno raggiungendo alcuni paesi molisani.

Il giorno 15 e previsto l arrivo a Venafro poi Macchia d"Isernia, il 17 Pescolanciano ed infine Agnone il giorno dopo. Una troupe sta documentando l evento voluto fortemente dalla famiglia d'Alessandro e sotto l energica guida di Giuseppe Angiulli.

Tra gli ospiti in carrozza , oltre alcuni esponenti della famiglia d'Alessandro e presente anche S.A.R. Claude d"Orleans . I evento ha anche altri scopi; far riassaporare il viaggio come momento di scoperta di territori e paesaggi , mettere in primo piano il patrimonio ippico italiano con particolare attenzione alle razze equine italiche e campane impiegate in questo viaggio assieme ai piu famosi murgesi.