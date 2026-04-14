L’ITIS “Leonida Marinelli” di Agnone in lutto per Gino Notte, vittima del tragico incidente di Fornelli

Con profondo dolore la comunità molisana apprende la scomparsa di Gino Notte, terza vittima del tragico incidente avvenuto nel giorno del Sabato Santo a Fornelli. Ricoverato presso il Neuromed in condizioni disperate, Gino ha combattuto con tutte le sue forze, ma nella notte il suo cuore ha cessato di battere, lasciando nello sconforto familiari, amici e quanti lo conoscevano.

La notizia ha suscitato grande commozione anche ad Agnone, dove Gino, originario di Isernia, ha frequentato per tre anni l’ITIS “Leonida Marinelli”, conseguendo il diploma.

Proprio sui social, l’ITIS “Leonida Marinelli” ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e dolore. Il corpo docente e gli ex compagni di scuola lo descrivono come un ragazzo educato, socievole, sempre disponibile e benvoluto da tutti.

Il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo modo semplice di stare insieme agli altri resteranno vivi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

L’ITIS “Leonida Marinelli” di Agnone si stringe con affetto attorno alla famiglia Notte, partecipando al loro immenso dolore e porgendo le più sentite condoglianze.

Ciao Gino, il tuo ricordo resterà indelebile nei nostri cuori