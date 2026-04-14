Vastogirardi conferisce la cittadinanza onoraria a Girolamo Panzetta, ambasciatore della cultura italiana in Giappone

VASTOGIRARDI – Si è svolta nella mattina del 13 aprile 2026, alle ore 11.00, presso la sala consiliare del Comune di Vastogirardi, la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Girolamo Panzetta, figura di rilievo internazionale e ambasciatore della cultura italiana in Giappone. Nato a Napoli, Panzetta vive da anni in Giappone, dove ha costruito una brillante carriera nel mondo della televisione, dell’editoria e della comunicazione. Divenuto noto con un programma educativo sulla lingua italiana trasmesso dalla televisione pubblica giapponese, ha contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura italiana nel Paese del Sol Levante.

Autore di numerosi libri e attivo anche nel settore della moda e dello spettacolo, ha più volte valorizzato Vastogirardi nelle sue opere, contribuendo a far conoscere il borgo, le tradizioni e la gastronomia locale anche all’estero. Il riconoscimento è stato deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 26 del 29 luglio 2025, approvato all’unanimità, per l’impegno nella promozione del territorio e dell’identità vastese oltre i confini nazionali. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, molti dei quali amici, in un clima cordiale e partecipato. Nel suo intervento, il vicesindaco Marisa Bisciotti ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa, sottolineando come la cittadinanza onoraria rappresenti “il sentimento di un’intera comunità che riconosce e accoglie chi ha saputo portare nel mondo la nostra identità”. Panzetta ha ricordato con emozione i momenti vissuti a Vastogirardi, ribadendo il forte legame con il borgo, che continua a considerare una fonte di ispirazione e un punto di riferimento. La cerimonia si è conclusa in un’atmosfera di grande emozione, a suggello di un legame consolidato nel tempo e oggi ulteriormente rafforzato.