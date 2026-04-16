Cinque lupi morti ad Alfedena, si indaga sullâ€™ipotesi avvelenamento: nuovo allarme nel Parco

Nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, una pattuglia di Guardiaparco in servizio nel Comune di Alfedena, in localitÃ San Francesco, nellâ€™Area Contigua del Parco, ha rilevato un episodio di eccezionale gravitÃ a danno del patrimonio faunistico: cinque lupi sono stati rinvenuti morti.

Dai primi accertamenti, effettuati anche con il supporto del Nucleo Cinofilo Antiveleno del Parco, intervenuto immediatamente sul posto per la perlustrazione dellâ€™area, sono stati individuati resti che potrebbero far ipotizzare la presenza di esche avvelenate. Sulla base degli elementi raccolti, lâ€™ipotesi al momento piÃ¹ accreditata Ã¨ quella dellâ€™avvelenamento, pratica illegale e indiscriminata, che colpisce la fauna selvatica e mette a rischio lâ€™intero equilibrio degli ecosistemi.

Le carcasse degli animali e il materiale rinvenuto, comprese le presunte esche, sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, che coordina le indagini. Nella mattinata odierna, il tutto sarÃ trasferito presso la sede di Avezzano dellâ€™Istituto Zooprofilattico Sperimentale dellâ€™Abruzzo e del Molise per lo svolgimento delle analisi necessarie ad accertare le cause della morte.

Il fatto si aggiunge a un analogo episodio recentemente registrato nel territorio di Pescasseroli, dove sono stati rinvenuti altri cinque lupi morti. Anche in quel caso sono in corso indagini da parte dei Guardiaparco e dei Carabinieri Forestali, coordinate dalla Procura di Sulmona, che ha disposto gli accertamenti presso lâ€™Istituto Zooprofilattico per chiarire le cause del decesso, anchâ€™esse ricondotte, in base ai primi risultati preliminari, allâ€™ipotesi di avvelenamento.

Due episodi in pochi giorni, con modalitÃ analoghe, rappresentano un segnale allarmante che non puÃ² essere sottovalutato nÃ© derubricato a fatto isolato. Si tratta di atti gravissimi, che meritano una ferma e netta condanna, non solo perchÃ© illegali, ma perchÃ© lesivi di un patrimonio naturale di valore inestimabile e incompatibili con una societÃ civile consapevole e responsabile.

In un contesto generale segnato da un dibattito sempre piÃ¹ acceso sullo status e sulla gestione del lupo, Ã¨ fondamentale ribadire che ogni forma di azione illegale e di giustizia fai-da-te Ã¨ inaccettabile e non puÃ² trovare alcuna giustificazione.

Lâ€™utilizzo di esche avvelenate, oltre a colpire indiscriminatamente diverse specie, rappresenta un pericolo concreto per tutta la fauna con particolare riferimento a specie minacciate come lâ€™orso marsicano, specie simbolo e particolarmente vulnerabile, la cui conservazione Ã¨ prioritaria. Si tratta di pratiche particolarmente insidiose, che agiscono in modo occulto e indiscriminato, amplificando la gravitÃ degli effetti e rendendo ancora piÃ¹ urgente unâ€™azione di contrasto decisa.

Le attivitÃ di indagine proseguiranno senza sosta, cosÃ¬ come lâ€™azione di prevenzione sul territorio, anche attraverso lâ€™impiego delle unitÃ cinofile antiveleno, al fine di evitare ulteriori episodi.

Si rivolge infine un appello alla responsabilitÃ di tutti: chiunque sia in possesso di informazioni utili Ã¨ invitato a collaborare con le autoritÃ competenti. Solo attraverso lâ€™impegno congiunto delle istituzioni e della societÃ civile Ã¨ possibile contrastare efficacemente fenomeni cosÃ¬ gravi e inaccettabili, che non possono trovare alcuno spazio in una comunitÃ civile e consapevole nel 2026.

Eventi di questa natura riguardano lâ€™intera collettivitÃ , poichÃ© colpiscono direttamente non solo il patrimonio naturale comune e i valori che ne sono alla base, ma anche lâ€™identitÃ stessa e lâ€™immagine dellâ€™intero territorio. La tutela della biodiversitÃ e il rispetto della Natura non sono ambiti che possano riguardare solo alcuni: chiamano in causa la responsabilitÃ e la sensibilitÃ di tutti. Nessuno puÃ² sentirsi estraneo considerando anche le ricadute economiche su settori produttivi primari per il nostro territorio, colpiti dai gesti insensati di pochi.

Pescasseroli, 16 Aprile 2026







