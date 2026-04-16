Roccavivara, al via il corso di apicoltura: formazione, biodiversità e rilancio delle aree interne

Al via il corso per apicoltori a Roccavivara. Domenica mattina, 19 aprile, alle ore 10:00, in località Fonte Vecchia di Roccavivara, si inaugurerà il nuovo corso di apicoltura organizzato dall'Apiario di Comunità della Valle del Trigno. "L'apicoltura è il simbolo per eccellenza di un modello di agricoltura rigenerativa, che offre prodotti genuini e salubri indispensabili per una sana alimentazione e, nel contempo, rappresenta un vero e proprio presidio di biodiversità e di tutela ambientale" ha ricordato Riccardo Terriaca, Presidente di Confcooperative Molise e Segretario Generale di Miele in Cooperativa "Formare nuovi apicoltori ed aggiornare professionalmente quelli in attività è l'obiettivo del corso voluto dall'Associazione apistica di Roccavivara, presieduta da Luigi Di Nunzio. In tal modo api e apicoltori contribuiranno a sviluppare economia civile, a mantenere vive le nostre campagne ed a dare speranza alle comunità delle nostre aree interne".

Per info e iscrizioni è possibile contattare Luigi Di Nunzio al seguente recapito: 346 3312126