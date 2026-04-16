Danza sportiva, trionfo e inclusione al PalaUnimol: emozioni e campionesse al FIDESM Molise 2026

Una domenica all'insegna del talento, della determinazione e del pieno coinvolgimento. Il 12 aprile, la cornice del PalaUnimol ha ospitato il Campionato FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) Molise 2026, un evento che ha saputo unire l'agonismo alla pura gioia dello sport per tutti.

Dopo una mattinata dedicata alla Coppa Molise, i riflettori si sono accesi sulla Danza Sportiva, regalando momenti di altissimo valore tecnico ed emotivo. A brillare sul parquet sono state in particolare due atlete della danza paralimpica, entrambe espressione dell'eccellenza della scuola AG Master Dance e seguite con dedizione dal maestro e tecnico federale Antonio D'Ottavio: -Chiara Paradiso, protagonista nello Show Dance (classe unica), categoria DIR (DisabilitÃ Intellettiva Relazionale). -Federica Ramacciati, ha incantato il pubblico con la Danza in Carrozzina (classe unica), categoria UVS (UnitÃ Visiva o simile). Entrambe le atlete hanno conquistato lo scalino piÃ¹ alto del podio

. "Vedere atleti di questo calibro mettersi in gioco con tale professionalitÃ â€“ ha sottolineato il Presidente della FIDS Molise, Nicola D'Ottavio - Ã¨ la dimostrazione che la danza non conosce barriere. Come federazione, siamo orgogliosi di promuovere eventi che ottengano il successo e il consenso dell'intera comunitÃ ." In particolare, il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, ha rimarcato la valenza sociale della giornata:

i crescita umana oltre che atletica, e il CIP sarÃ sempre attivo nel sostenere questi percorsi. "Una passione, quella della danza â€“ ha spiegato Federica Ramacciati â€“ che mi coinvolge a 360Â°. Non si Ã¨ trattato solo di una gara, ma della dimostrazione della mia libertÃ . Danzare mi permette di superare ogni barriera e spero che la mia presenza in pista possa incoraggiare tanti altri ragazzi a non fermarsi mai davanti agli ostacoli. Grazie alla AG Master Dance per aver creduto in me e per avermi dato la possibilitÃ di mostrare che lo sport Ã¨ di tutti. Intanto continuo a prepararmi per i campionati nazionali che si terranno a luglio a Rimini".

Particolarmente toccante Ã¨ stata la testimonianza dei genitori di Chiara Paradiso, che hanno voluto condividere pubblicamente la loro gratitudine attraverso una nota ufficiale. "Ci preme ringraziare tutte le persone che attivamente si mettono in gioco affinchÃ© tali eventi abbiano luogo - scrivono i genitori, citando l'instancabile lavoro dei presidenti D'Ottavio e Perrella. Un pensiero speciale, poi, Ã¨ stato rivolto alla AG Master Dance: "Una scuola che prepara con grande professionalitÃ i ragazzi in genere, ma che riserva un'attenzione specifica a tutte le persone portatrici di disabilitÃ . Chiara ha dimostrato di gradire tantissimo il percorso intrapreso, ottenendo piccoli ma costanti progressi che la portano ad esibirsi con grossa gratificazione. Poter raccogliere un eventuale premio Ã¨ per lei un obiettivo importante per il lavoro svolto. Sono momenti in cui si raccolgono soddisfazioni dopo tanto impegno e il grande lavoro che c'Ã¨ dietro le quinte