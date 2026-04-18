Congresso regionale dei Giovani Democratici a Termoli: Michela Cerbaso candidata alla segreteria regionale del Molise

Si svolgerà oggi, sabato 18 aprile, a Termoli il Congresso Regionale dei Giovani Democratici, appuntamento centrale per il rilancio dell’azione politica giovanile in Molise. L’incontro è in programma dalle 17 alle 19 negli spazi de La Vida e rappresenta un passaggio significativo per definire priorità, obiettivi e linee di lavoro dei prossimi mesi.

Al centro del dibattito anche la candidatura alla segreteria regionale molisana di Michela Cerbaso, esponente dem di Agnone, già segretaria del circolo locale del Partito Democratico e attuale consigliera comunale. Una figura che unisce esperienza amministrativa e radicamento territoriale, in un momento chiave per il rinnovamento della classe dirigente giovanile.

Nel corso del pomeriggio sono previsti interventi, contributi e testimonianze dei delegati provenienti da tutta la regione, con un confronto aperto sui temi più rilevanti per il futuro del territorio e delle nuove generazioni: lavoro, formazione, partecipazione e sviluppo locale.

La giornata si concluderà con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti regionali, momento culminante del percorso congressuale che segnerà l’avvio di una nuova fase politica per i Giovani Democratici molisani.