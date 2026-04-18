A Pescopennataro la presentazione del volume sul “Risorgimento” durante la Seconda Guerra Mondiale

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 10:30, la Sala Consiliare del Comune di Pescopennataro ospiterà un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria storica del territorio molisano. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con PescoLab, vedrà la presentazione del volume “La seconda guerra mondiale attraverso le pagine del ‘Risorgimento’. Molise 1943-1944”, giunto alla sua terza edizione.

Il libro, curato da Fabrizio Nocera e Antonio Salvatore, rappresenta un approfondito lavoro di ricerca storica che ricostruisce gli eventi cruciali del biennio 1943-1944 attraverso le testimonianze e le cronache del giornale “Il Risorgimento”. Un periodo drammatico per il Molise, segnato dal passaggio del fronte e dalle conseguenze della guerra sulle comunità locali.

Durante l’incontro saranno presenti gli stessi curatori, che guideranno il pubblico in un percorso di riflessione sui fatti storici che interessarono in particolare il territorio di Pescopennataro. L’obiettivo è quello di valorizzare la memoria collettiva e offrire strumenti di comprensione del passato, soprattutto alle nuove generazioni.

L’evento sarà introdotto e moderato da Massimiliano Paglione, presidente dell’associazione PescoLab, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune e delle realtà associative locali per la promozione della cultura e della storia del territorio, confermando ancora una volta l’importanza di momenti di confronto e approfondimento condiviso.