Vasto, torna il Maggio dei Libri: al via la rassegna con Sigfrido Ranucci e grandi ospiti

Maggio si avvicina, anticipando parole, incontri, libri dedicati agli incontri straordinari, alle voci potenti, alle storie che restano. Accadrà a maggio, a Vasto, Città che Legge, dove “l’investimento culturale nella promozione della lettura – dichiara il sindaco Francesco Menna – è permanente e si indirizza, sempre più, verso la platea più esigente ma al tempo stesso più bisognosa di aprirsi al mondo delle esperienze, quella dei giovani”.

“Il Vasto d’autore Festival 2026 – ha sottolineato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta – si apre con il Maggio dei Libri, segno di una realtà che, crescendo, sta dispiegano un vero potenziale in termini di crescita della comunità, generando occasioni di sinergia con istituzioni scolastiche, realtà culturali del Terzo Settore, tanti appassionati e giovani promesse”. Ad illustrare il programma la direttrice artistica del Festival, Patrizia Angelozzi, lieta di poter annunciare il programma dedicato a questo mese tra le iniziative del Vasto d’autore, che propone grandi nomi e temi attualissimi a ingresso libero:

Il 5 maggio alle 10:30 iniziamo con un doppio appuntamento con Sigfrido Ranucci che torna

con un incontro dedicato alle scuole secondarie di primo grado nell’Auditorium del Polo Liceale Pantini Pudente, dove il giornalista presenterà con approfondimenti Navigare senza paura edito da Salani insieme a oltre 250 studenti, a dialogare con lui la prof.ssa Eleonora Iuliani. Come si naviga, cosa incontrano sul web i ragazzi che stanno crescendo?

Un evento per chi sta imparando a leggere le notizie, a riconoscere la verità, a non avere paura di fare le domande giuste. Scuole partecipanti: Comprensivo G. Rossetti (dirigente prof. Cristina Eusebi) - Istituto Comprensivo Spataro- Paolucci (dirigente prof. Eufrasia Di Fonzo)- Istituto Omnicomprensivo Ridolfi (Prof.ssa Antonietta Ciffolilli) Istituto Comprensivo Messer Marino - Carunchio (prof. Lorenzo Iocca)





Il 5 maggio alle 17:30 sempre con Sigfrido Ranucci, Giardini di Palazzo d’Avalos (in caso di maltempo) Sala1 del Cinema Corso in un appuntamento aperto a tutti con il suo nuovo libro Il ritorno della Casta edito da Bompiani.

Un giornalista d’inchiesta da anni sotto scorta che fa la differenza, una voce che non si spegne. Già Premio Montanelli, Scalfari, Purgatori e molto altro. Nei giorni di pausa, dal 14 al 18 maggio, il Vasto d’autore Festival sarà presente al Salone Internazionale del libro di Torino per altre importanti e belle novità.

I successivi appuntamenti del Maggio dei Libri si terranno nei Giardini di Palazzo d’Avalos, con inizio alle ore 18:

28 maggio : Claudio Fava presenta Non ti fidare (Fandango)

29 maggio : Leonardo Mendolicchio presenta Diventerai uomo (Mondadori)

30 maggio : Antonello Piroso presenta Papà (Piemme)

Un ringraziamento speciale ai relatori, ai dirigenti scolastici, ai docenti coinvolti, alla disponibilità

di luoghi di incontro, come l’Auditorium Polo Liceale Pantini Pudente – Musei di Palazzo d’Avalos

e al personale e volontari coinvolti.

Vi aspettiamo!

Sigfrido Ranucci Navigare senza paura, Salani

Dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la prima guida per giovani esploratori del web. Uno strumento unico per orientare i giovani nella complessità del mondo digitale: intelligenza artificiale le fake news, il nuovo gioco online e la condivisione di informazioni personali. Perché la sicurezza dei ragazzi passa soprattutto da una buona informazione

Sigfrido Ranucci Il ritorno della casta, Bompiani

In questo libro il più autorevole giornalista d’inchiesta italiano scoperchia il vaso di Pandora della riforma costituzionale della magistratura. Non è una riforma: è una capitolazione. È un regolamento di conti tra la casta e la magistratura.

Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore televisivo. Dopo gli inizi al TG3 e come inviato in aree di conflitto, dal 2017 conduce Report, il programma d’inchiesta della Rai. Ha firmato numerose indagini sulla criminalità organizzata, sull’ambiente e sui rapporti tra potere e informazione. Ha raccontato alcuni dei fatti di cronaca più importanti dei nostri tempi, dall’attentato alle Torri gemelle nel 2001 alle guerre dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani. È autore di libri e reportage che hanno segnato il giornalismo investigativo italiano. Vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute per il suo lavoro.



Claudio Fava Non ti fidare, Fandango

In Non ti fidare il carnefice diventa vittima, e viceversa. Un romanzo che ci interroga sulla profondità delle emozioni e dei sentimenti, dei pensieri e dei dolori.



Claudio Fava giornalista, è inviato per i maggiori magazine italiani. Scrive per il teatro e per il cinema (I cento passi, David di Donatello 2001 per la migliore sceneggiatura), per la televisione (fra le altre, la serie Il capo dei capi). Tra i suoi libri: Nel nome del padre (1996), Il mio nome è Caino (1997), La notte in cui Victor non cantò (1999), Teresa (2011), Mar del Plata (2013), Prima che la notte (con Michele Gambino, 2014), Il giuramento (2019) e L’isola (con Michele Gambino, 2020).

Leonardo Mendolicchio, Diventerai uomo, Mondadori

In questo saggio, Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista che con i ragazzi lavora da anni, attinge alla propria esperienza personale e professionale per indagare cosa significhi essere maschi oggi, tra corpo e desiderio, vulnerabilità e modelli culturali, fragilità e trasformazioni. E propone una nuova strategia educativa, che aiuti gli adulti – genitori, insegnanti, educatori – ad accompagnare i ragazzi verso una virilità più libera, capace di accogliere le emozioni senza vergogna.

Leonardo Mendolicchio è psichiatra, psicoanalista, membro della Scuola lacaniana di psicoanalisi e dell’Associazione mondiale di psicoanalisi. Direttore del Centro disturbi del comportamento alimentare dell’Istituto auxologico italiano, è fondatore del progetto Food For Mind per la diffusione dell’esperienza di cura dei disturbi alimentari. Ha scritto diversi saggi, tra cui Fragili (2024) e L’amore è un sintomo (2025), ed è consulente e autore di programmi televisivi di divulgazione come «Fame d’amore» su Rai3 e «Persone Medicina» su Real Time

Antonello Piroso, Papà, Piemme



«Nella vita si può pure non diventare genitori - per scelta o perché costretti dal destino - ma si sarà sempre e per sempre figli, e con tale verità ho concluso che dovevo fare i conti, e senza sconti, consapevole che se "il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è sempre dolore", e sempre lo sarà». In questo memoir toccante, l’autore racconta l’essenza.



Antonello Piroso è un giornalista, autore e conduttore televisivo italiano, lavorando nella stampa e nella radio, per poi affermarsi al grande pubblico come volto di LA7, dove ha condotto programmi di approfondimento e informazione. Tra i suoi lavori più riconosciuti c’è “Niente di personale”, trasmissione in cui affrontava temi di attualità, politica e società con uno stile diretto e spesso provocatorio. Ha collaborato anche con altri media distinguendosi per un approccio critico e indipendente. Negli anni più recenti si è dedicato anche a progetti editoriali e digitali, continuando a intervenire nel dibattito pubblico italiano con analisi approfondite.