Termoli, auto a metano in fiamme sul lungomare Nord

Questa mattina, poco dopo le 4, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti sul lungomare Nord di Termoli, nei pressi del grattacielo, per l’incendio di un’autovettura.

Il veicolo, alimentato a metano, era completamente avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco, utilizzando il naspo ad alta pressione, hanno spento l’incendio impedendone la propagazione. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Termoli.