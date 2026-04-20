Esenzioni ticket in Molise: Asrem potenzia gli sportelli e punta sul digitale per ridurre i disagi

Nelle ultime settimane si sono registrate alcune criticità legate all'affluenza presso gli sportelli ASReM per il rinnovo e il rilascio delle esenzioni ticket per reddito e patologia. Per far fronte a queste difficoltà e snellire le attese, l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha fornito precise indicazioni operative, differenziando le modalità di accesso in base alla tipologia di esenzione richiesta.

L'obiettivo è chiaro: ridurre le 'code' incentivando l'uso degli strumenti digitali dove possibile e potenziando il personale dove la presenza fisica è ancora indispensabile.

Per quanto riguarda le ESENZIONI PER REDDITO (codici E01, E02, E03, E04), l'ASReM ricorda che non è necessario recarsi fisicamente allo sportello. La procedura può essere completata comodamente da casa, evitando attese e spostamenti.

È possibile farlo attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), accedendo tramite credenziali SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per guidare gli utenti meno esperti, l'azienda ha messo a disposizione un documento con le linee guida dettagliate. Il manuale è reperibile sul sito ufficiale https://www.asrem.molise.it/ navigando nell'area "Servizi al cittadino" e consultando la sezione "URP"

A differenza di quella per reddito, l'ESENZIONE PER PATOLOGIA richiede ancora la presentazione materiale della documentazione sanitaria. Consapevole dei disagi vissuti dall'utenza in questi giorni, l'ASReM ha messo in campo misure straordinarie potenziando gli sportelli dedicati, nelle giornate di apertura, con ulteriore personale amministrativo per velocizzare le pratiche e ridurre i tempi di attesa.