Maltempo, ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile: il Presidente Francesco Roberti nominato Commissario

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno colpito anche il Molise, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha emanato l’ordinanza che dispone i primi interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza.

Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile scorso e riguarda, oltre al Molise, anche Abruzzo, Basilicata e Puglia.

L’ordinanza prevede la nomina dei Presidenti delle Regioni interessate come Commissari: per il Molise sarà quindi il Presidente Francesco Roberti a coordinare le attività emergenziali.

Tra le principali misure previste, la predisposizione entro 30 giorni di un piano degli interventi urgenti, finalizzato al soccorso e all’assistenza alla popolazione, al ripristino della viabilità e dei servizi essenziali e alla messa in sicurezza del territorio.

Particolare attenzione è riservata alla situazione di Petacciato, dove la riattivazione di una frana ha avuto un impatto significativo sulla viabilità stradale e ferroviaria e sugli insediamenti presenti nell’area.

L’ordinanza introduce inoltre misure di sostegno per i cittadini colpiti, tra cui contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie evacuate e prime forme di supporto economico per attività produttive e tessuto sociale. Previsti anche poteri straordinari e procedure semplificate per accelerare gli interventi.

“Si tratta di un provvedimento fondamentale – ha dichiarato il presidente Roberti – che ci consente di intervenire con tempestività ed efficacia su un territorio duramente colpito. Come Commissario la priorità sarà la massima rapidità nella definizione del piano degli interventi, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini, al ripristino delle infrastrutture e al sostegno concreto alle famiglie e alle imprese”.

La gestione dell’emergenza sarà supportata dalla collaborazione tra istituzioni, enti locali e strutture operative della Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi e il ritorno alla normalità nei territori colpiti. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/C/Copia_DocPrincipale_Schema_di_OCDPC_260420_105736-(1).pdf