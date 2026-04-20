Anziani soli nei piccoli borghi: la UILP Molise lancia la sfida per trasformare la solitudine in comunità.

”La solitudine degli anziani è oggi la vera “malattia del secolo”. E non si cura con un farmaco ma rinserendo le persone sole nella società ”. È quanto dichiara la Segretaria della UIL Pensionati, Boccardo, intervenendo sul crescente fenomeno dell’isolamento sociale che colpisce in particolare la popolazione anziana, con effetti sempre più evidenti anche in realtà fragili come il Molise.

“Troppo spesso – sottolinea Boccardo – di fronte a problemi come solitudine, isolamento, difficoltà economiche o abitative, la risposta resta solo sanitaria. Ma una visita su cinque dal medico di famiglia riguarda situazioni che non hanno un’origine clinica. E allora è evidente che non basta una prescrizione farmacologica”.

Secondo la UILP, la risposta deve essere un cambio di paradigma: passare dalla cura alla relazione, dalla medicina tradizionale alla prescrizione sociale, cioè al collegamento tra servizi sanitari e risorse della comunità.

“Se la diagnosi è la solitudine – prosegue Boccardo – il medico deve poter prescrivere socialità: indirizzare le persone verso attività, reti di supporto, volontariato, iniziative culturali e c