Tiro con lâ€™arco 3D, positivo esordio stagionale outdoor per gli atleti della Pegasus a Rotondi

Prima uscita stagionale nelle gare outdoor, domenica 19 aprile, per gli atleti della ASD Polisportiva Pegasus, guidati dal tecnico Pierluigi Fierro, protagonisti a Rotondi (AV) nella competizione di tiro con lâ€™arco 3D. La trasferta campana si Ã¨ chiusa con risultati positivi, due medaglie dâ€™oro e segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.
Tra i partecipanti della giornata le sorelle Kaur, Ramandeep e Jessica, insieme al gruppo proveniente da Vasto, composto da Irene Scampoli e Peppino De Innocentis.
Prestazione di rilievo per Irene Scampoli, che ha conquistato la medaglia dâ€™oro alla sua prima gara su percorso con sagome 3D, centrando anche il primo successo in competizione. Medaglia dâ€™oro anche per Jessica Kaur, protagonista di una prova vincente. Quinto posto invece per Ramandeep Kaur, che nonostante alcuni problemi fisici Ã¨ riuscita a concludere la gara tra le migliori. Decimo posto per Peppino De Innocentis, autore di una prova positiva.
Il presidente della societÃ Elio Fierro esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: Â«Questo avvio di stagione outdoor Ã¨ un segnale positivo per tutto il gruppo. I risultati ottenuti premiano lâ€™impegno degli atleti e il lavoro svolto in questi mesiÂ».
Il prossimo appuntamento Ã¨ fissato per il 10 maggio a Trivento, dalle ore 10, dove la ASD Polisportiva Pegasus organizzerÃ una gara valida come campionato regionale di specialitÃ . In programma nella stessa giornata, anche un open day dedicato alla promozione del tiro con lâ€™arco. La societÃ continua cosÃ¬ il proprio impegno nella diffusione dello sport sul territorio, promuovendo lâ€™attivitÃ agonistica.