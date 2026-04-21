Giovani amministratori a confronto: un pizzico di Molise alla XV Assemblea Nazionale ANCI Giovani a Napoli

Il futuro dei piccoli comuni e la sfida dell'innovazione amministrativa passano per il Campus di San Giovanni a Teduccio. Si è tenuta venerdì 17 aprile c.a., la XV Assemblea Nazionale di ANCI Giovani, l'appuntamento che ha raccolto centinaia di amministratori under 35 provenienti da ogni angolo d'Italia per discutere di transizione digitale, sostenibilità e nuove forme di cittadinanza attiva.

A rappresentare il territorio molisano erano presenti i consiglieri comunali Jacopo Fabrizio di Pesche e Lucio Gabriel Paolone di Cerro al Volturno, protagonisti di una giornata di lavori intensa e focalizzata sul potenziamento delle competenze locali.

L’evento, ospitato nell’Aula Magna del complesso universitario partenopeo, si è confermato una fucina di idee e un’occasione unica di formazione continua. Al centro del dibattito, la necessità di semplificare la macchina burocratica per rendere gli enti comunali più vicini alle esigenze reali dei cittadini, senza perdere di vista la "visione coraggiosa del futuro" che deve caratterizzare la nuova classe dirigente.

“Torniamo da questa esperienza con un bagaglio colmo di strumenti operativi e spunti tecnici,” trapela dai due amministratori. “Il dialogo con colleghi di realtà diverse ci permette di analizzare modelli di successo che possono essere declinati e replicati anche nelle nostre comunità, garantendo risposte più efficaci alle sfide quotidiane.”

L’assemblea non è stata solo un momento tecnico, ma un’importante tappa di crescita umana, riaffermando il valore del confronto come via maestra per una politica del servizio e del fare.

"Partecipare alla XV Assemblea Nazionale ANCI Giovani ci ha permesso di toccare con mano il fulcro dell’amministrazione italiana. Abbiamo condiviso esperienze e buone pratiche con colleghi provenienti da tutta la Penisola, confermando che, sebbene le sfide dei territori possano variare, l’obiettivo resta unico: servire le nostre comunità con competenza e una visione che vada oltre la semplice gestione dell’ordinario.

Insieme, ribadiamo che l'amministrazione non deve essere solo burocrazia, ma una visione coraggiosa capace di disegnare il futuro dei nostri borghi. Torniamo nelle nostre comunità con rinnovata energia, pronti a trasformare gli spunti tecnici e i modelli analizzati a Napoli in azioni concrete per il bene dei nostri concittadini e per la valorizzazione del nostro territorio."