Gli infermieri ASReM protagonisti a Fermo con uno studio innovativo sul sistema 112

Gli infermieri con formazione magistrale dell'ASReM hanno ricoperto un ruolo di primo piano a Fermo, in occasione del convegno interregionale organizzato dalla SIDMI (Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche). L'evento, intitolato “Il valore della direzione, nuovi paradigmi”, ha visto la partecipazione dei coordinamenti regionali di Abruzzo, Molise, Lazio, Marche e Umbria.

A rappresentare il Molise è stata una delegazione SIDMI composta da professioniste impegnate quotidianamente nel management sanitario: la dott.ssa Giovanna D’Andrea (Vicecoordinatrice interregionale) e le dott.sse Federica Petrone, Giovanna Fiorilli, Laura Massini e Mariangela Luisi.

Il contributo molisano si è distinto per l'alto valore scientifico. Tra i diversi abstract presentati a livello interregionale, solo sei sono stati selezionati per la presentazione ufficiale in sede congressuale. Tra questi lo studio “Il NUE 112 come modello di governance delle emergenze: analisi dei dati e impatto organizzativo sul 118”

Realizzato dalle dott.sse Luisi e Massini, il lavoro analizza l'evoluzione del sistema di emergenza territoriale in Molise dopo l'attivazione del Numero Unico di Emergenza 112 (avvenuta il 3 marzo 2026). La ricerca ha evidenziato come il passaggio al modello a "doppio livello" abbia richiesto una profonda ridefinizione dei processi, confermando la centralità della figura infermieristica non solo nell'assistenza, ma anche nella gestione e nella governance dei sistemi complessi.

Il congresso è stato un fertile terreno di confronto su temi cruciali come la sostenibilità del sistema sanitario e l'innovazione dei modelli organizzativi. La partecipazione dell'ASReM sottolinea la crescita costante delle competenze magistrali all'interno della regione, capaci di coniugare pratica clinica e analisi dei dati. Il successo della ricerca è stato possibile grazie alla sinergia con il sistema 118 Molise Soccorso. A fornire supporto operativo e l'analisi dei dati la dott.ssa Adriana Ricciardi (Direttrice del SET 118) e il dott. Sergio Vertolo (Coordinatore infermieristico).