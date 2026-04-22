Trivento, la IV del Liceo delle Scienze Applicate vince la 6ª edizione del concorso regionale IRASE

Sotto la guida della docente di filosofia, prof.ssa Lidia Maria Mele, gli alunni della classe quarta del Liceo delle Scienze Applicate di Trivento hanno trionfato alla sesta edizione del concorso regionale promosso dall’IRASE Molise, dal titolo “Salviamo la nostra terra”.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina presso il Liceo “A. Romita” di Campobasso, suggellando un percorso di eccellenza che ha visto i ragazzi distinguersi per maturità e profondità di analisi. Gli studenti hanno conquistato il primo premio con il prodotto multimediale “L’imperativo della vita: responsabilità e custodia della biodiversità” e il terzo premio con l’elaborato artistico “La biblioteca della vita”. Il fulcro di entrambi i lavori è stata la filosofia, utilizzata come vera e propria linea guida per interpretare la crisi ecologica attuale.



Partendo dall’etica della responsabilità, i ragazzi hanno sviluppato una riflessione profonda sulla custodia del creato, non intesa come semplice conservazione, ma come dovere morale dell’essere umano verso la vita in ogni sua forma. Questa sesta edizione del concorso è stata un’occasione preziosa per confrontarsi con temi di stringente attualità, trasformando i concetti filosofici studiati in aula in un messaggio di speranza e di azione. Particolarmente suggestiva, all’interno dell’elaborato multimediale, è stata la sezione dedicata al Molise: un viaggio visivo e concettuale che ha celebrato la grande bellezza della regione e dei suoi paesaggi naturali. Gli studenti hanno saputo evidenziare come la biodiversità molisana non sia solo un dato biologico, ma anche un’eredità filosofica e culturale da proteggere con orgoglio, confermando l’eccellenza formativa del liceo triventino nel panorama regionale.

La Dirigente scolastica, Ida Cimmino, ha espresso profondo orgoglio per lo straordinario risultato conseguito, sottolineando come questo prestigioso traguardo sia in piena sintonia con il PTOF dell’istituto e con i suoi principi cardine. Oggi è fondamentale educare fin da subito bambini e bambine allo stupore e alla meraviglia di fronte alla bellezza e alla perfezione della natura: uno stupore che deve trasformarsi in rispetto, consapevolezza e custodia. Il successo della classe quarta rappresenta, infatti, la realizzazione concreta di una missione educativa volta a coniugare l’alta formazione scientifica con una solida coscienza critica e civile, formando cittadini consapevoli e pronti a tutelare il patrimonio comune.