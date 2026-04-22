Sal Da Vinci in concerto a Campitello Matese il 2 agosto: ingresso gratuito allâ€™Altura Festival

Sal Da Vinci sarÃ in concerto il prossimo 2 agosto a Campitello Matese, nel comune di San Massimo, in occasione dellâ€™Altura Festival.

Il cantautore napoletano torna a esibirsi in Molise dopo la recente vittoria al 76Âº Festival di Sanremo con il brano Per sempre sÃ¬. Il 19 luglio dello scorso anno aveva giÃ fatto tappa nella regione con un concerto a Termoli. Lâ€™evento rientra tra le nuove date annunciate dallâ€™artista per il tour estivo 2026, che attraverserÃ lâ€™Italia facendo tappa in festival e arene della stagione. Il concerto sarÃ a ingresso gratuito.