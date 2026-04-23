25 aprile a Monte Marrone, la Cgil Molise rilancia la “Primavera dei diritti”

Eventi in tutto il Molise La CGIL Molise ha organizzato, per il periodo che comprende il 25 aprile e il 1 maggio, una serie di eventi raccolti sotto il consolidato marchio di “Primavera dei diritti”. La CGIL Molise celebrerà l’ anniversario della Liberazione dal nazifascismo salendo, come da tradizione del 25 aprile, sul Monte Marrone, uno dei luoghi simbolo della resistenza molisana e del sacrificio per la libertà. Per la CGIL quest’anno la commemorazione assume un significato ancora più profondo, coincidendo con l’ottantesimo anno di eventi determinanti per la storia del nostro Paese e non solo: il passaggio ufficiale dal fascismo alla democrazia e la conquista del suffragio universale con il voto alle donne.

“ Questi sono elementi che si legano indissolubilmente con la difesa dei valori costituzionali e con la lotta, purtroppo ancora necessaria, per il riconoscimento di un lavoro sicuro, dignitoso e contrattualmente giusto” commenta il Segretario Generale della CGIL Molise Paolo De Socio. “ Monte Marrone non è solo memoria, - continua De Socio - ma in un mondo pervaso dai soprusi e dalle guerre che cancellano i pilastri democratici e diplomatici affermati dopo le sciagure belliche del secolo scorso, eventi come quello del 25 aprile molisano rappresentano un monito attuale: la LIBERTA’ conquistata dai partigiani e dagli alleati si fonda su valori solidi come l'antifascismo, pilastro della nostra Repubblica, sulla solidarietà e sulla PACE .

Valori, questi, che devono sempre essere coltivati. “ La CGIL Molise, insieme all'ANPI e alle associazioni antifasciste, ribadisce la necessità di contrastare ogni forma di revisionismo e di impegnarsi quotidianamente per la piena attuazione della Costituzione. Nel ricordo di chi ha dato la vita per un futuro di pace, la CGIL rilancia l’appello per una "primavera dei diritti", mettendo al centro la dignità e la sicurezza del lavoro, la lotta alla precarietà e l’esigibilità dei diritti costituzionali per dare senso compiuto ai dettami della nostra carta fondante scritta anche con il sacrificio e con il sangue di tante lavoratrici e lavoratori.

Di seguito alcuni degli appuntamenti previsti per i prossimi giorni:

• 25 Aprile Campobasso ore 9.00 PASSEGGIATA STORICA NELLA TOPONOMASTICA RESISTENZIALE (in collaborazione con ANPI, ALI e Comune di Campobasso);

• 25 Aprile Monte Marrone ore 10.00 COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE;(in collaborazione con CISL,UIL,ANPI,UDS. C.A.A.M.)

29 Aprile Santa Croce di Magliano ore 17.30 VERSO IL PRIMO MAGGIO – Apertura Mostra fotografica e presentazione Libro CORPI AL MACELLO. Il Silenzio dei morti sul lavoro e la sofferenza dei super stiti”

. • 1 Maggio Santa Croce di Magliano ore 9.00 FESTA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

Il Segretario Generale CGIL MOLISE Paolo De Socio