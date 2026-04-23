Larino, leishmaniosi: 40 cani in cura, 60 negativi trasferiti al canile Pontico

Resta alta l'attenzione dell'ASReM sulla salute della popolazione canina ospitata presso la struttura dell'area delle Piane di Larino. Il Servizio Veterinario Sanità Animale continua a coordinare un'articolata operazione di monitoraggio sanitario e profilassi per gestire i casi di Leishmaniosi riscontrati tra gli animali. L'attività di controllo ha fatto registrare un importante passaggio operativo a seguito dei campionamenti effettuati lo scorso 12 marzo. Gli esiti dei test hanno confermato la negatività di 66 cani, i quali, nella giornata del 2 aprile, sono stati trasferiti presso il canile di Giulia Pontico.

Nonostante l'esito negativo degli esami, l'Azienda Sanitaria ha disposto che tali esemplari restino in regime di osservazione per i prossimi tre mesi. Si tratta di una misura precauzionale necessaria per monitorare l'eventuale insorgenza tardiva della patologia e garantire la massima tutela della salute animale e pubblica. Parallelamente, l'impegno dei medici veterinari prosegue presso la struttura originaria dove restano attualmente circa 40 cani risultati positivi.

Questi animali sono tuttora sottoposti a specifici protocolli terapeutici finalizzati al contenimento della carica parassitaria e al miglioramento delle loro condizioni cliniche. "Il nostro obiettivo primario è garantire che ogni animale riceva le cure e i trattamenti dovuti - fanno sapere dal Servizio Veterinario ASReM - Il monitoraggio costante ci permette di agire tempestivamente, assicurando il benessere degli animali e il controllo del territorio." L'ASReM ribadisce l'importanza della sorveglianza sanitaria continua, confermando l'impiego di tutte le risorse necessarie per la gestione della situazione clinica e il completamento dei cicli di cura previsti.