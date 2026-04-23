Carla Canaia prima donna al vertice della Procura di Isernia

Nominata procuratrice della Repubblica di Isernia dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, il 14 gennaio scorso, Carla Canaia si Ã¨ insediata ufficialmente oggi e prende il posto del procuratore Carlo Fucci a cui Ã¨ stata affidata la Procura Repubblica di Cassino.

Canaia, originaria del Veneto, Ã¨ la prima donna al vertice della Procura pentra.

Arriva dalla procura generale presso la Corte d'Appello di Napoli, ma con esperienze a Crotone, Bergamo, Cassino, Brescia e Roma, oltre a quella della commissione parlamentare di inchiesta.

Ha parlato dei rischi di infiltrazioni malavitose in aree, come la provincia di Isernia, di cerniera tra la Campania, il Lazio e la Puglia. "E' necessario mantenere alta l'attenzione poichÃ© l'infiltrazione, in territori a confine, Ã¨ piÃ¹ subdola e, sicuramente, sarÃ uno dei settori in cui intendo spendermi".

Alla cerimonia ha partecipato anche il suo predecessore, Carlo Fucci. "Un esperienza - ha dichiarato - che mi ha fatto capire che questo territorio, dal punto di vista giudiziario, non Ã¨ un'isola felice. Ha, infatti, molte criticitÃ e lo testimoniano le indagini in materia di sostanze stupefacenti, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio, truffa i danni dello Stato, di aggressione all'ambiente un tema, credo, sia ancora attuale sino a quando altre parti dello Stato non interverranno in maniera considerevole, alla luce di quanto Ã¨ stato accertato".

Infine un augurio alla nuova procuratrice. "Sono convinto che le sue capacitÃ e la sua determinazione saranno indispensabili per fronteggiare, con successo, queste criticitÃ sul piano criminale".

