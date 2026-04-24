Riccia celebra Sant’Antonio con due live gratuiti: Antonio Castrignanò e Aiello

Due grandi live per la festa di Sant’Antonio a Riccia. Si comincia sabato 13 giugno con Antonio Castrignanò e si prosegue domenica 14 con Aiello. Entrambi i concerti si terranno in piazza Umberto I con ingresso gratuito.

Aiello (Antonio Aiello) è un cantautore italiano nato a Cosenza nel 1985. Attivo tra pop, indie e sonorità urban, si è affermato a livello nazionale dal 2019 con uno stile personale e riconoscibile. Tra i suoi brani più noti: “Arsenico” (disco di platino), “La mia ultima storia”, “Vienimi (a ballare)”, “Che canzone siamo”, oltre ai più recenti “Tutto sbagliato” e “Sentimentale”. Nel 2019 pubblica l’album d’esordio “Ex voto” (Top 20 FIMI), seguito da “Meridionale” (2021), che arriva fino alla Top 5 in classifica italiana, e da “Romantico” (2023). Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Ora” e negli anni ha ottenuto riconoscimenti come il Premio Lunezia e certificazioni oro e platino. Tra le uscite più recenti (2024–2026) spiccano i singoli “Come ti pare”, “Sentimentale” (con Levante) e “Giganti”. All’ultimo Festival di Sanremo ha invece partecipato come ospite nella serata delle cover durante la quale ha cantato il brano di Riccardo Cocciante “Era già tutto previsto” insieme a Leo Gassman.

Antonio Castrignanò invece è tra i massimi interpreti della pizzica e della musica popolare salentina; cantante, tamburellista e autore capace di rinnovare la tradizione in chiave contemporanea. Protagonista storico de La Notte della Taranta di Melpignano, negli anni ha contribuito a portare la pizzica sui grandi palchi internazionali, diventando una figura simbolo del Concertone finale.