Lâ€™Alto Molise laboratorio europeo per la tutela delle api: il progetto LIFE BEEadapt arriva nella Riserva MAB UNESCO

PIETRABBONDANTE - Il futuro della biodiversitÃ e l'adattamento ai cambiamenti climatici passano per l'Alto Molise. MartedÃ¬ 28 aprile 2026, alle ore 16:00, la Sala Consiliare del Comune di Pietrabbondante ospiterÃ il workshop "Strategie di adattamento climatico per il territorio dell'Area MAB Alto Molise: le opportunitÃ del modello LIFE BEEadapt". L'evento si inserisce nella fase di replicabilitÃ del progetto LIFE BEEadapt.

La Riserva della Biosfera MAB UNESCO Collemeluccio-Montedimezzo Alto Molise partecipa infatti come area pilota nazionale. L'obiettivo Ã¨ ambizioso: testare e adattare sul campo metodologie innovative per la protezione degli impollinatori selvatici e il rafforzamento della connettivitÃ ecologica. "L'incontro Ã¨ concepito come un confronto strategico tra istituzioni, enti gestori, associazioni e comunitÃ locale" spiegano gli organizzatori. Il laboratorio territoriale punta a condividere modelli di pianificazione ambientale e ad avviare un percorso partecipato per definire una strategia locale che unisca la tutela della natura allo sviluppo del territorio.

L'iniziativa rappresenta un'occasione fondamentale per valorizzare il contesto dell'Alto Molise quale eccellenza nella sperimentazione di misure contro la crisi climatica. Data la rilevanza del tema per l'economia e l'ambiente locale, partecipazione Ã¨ aperta a tutti i cittadini, le imprese e le associazioni del territorio. la Dettagli dell'evento: Data: MartedÃ¬ 28 aprile 2026. Orario: Ore 16:00. Luogo: Sala Consiliare, Comune di Pietrabbondante (IS). Per confermare la partecipazione o richiedere informazioni, Ã¨ possibile contattare la dott.ssa Caterina Palombo, referente per la sostenibilitÃ e la replicabilitÃ del progetto, all'indirizzo email caterina.palombo@gmail.com o al numero 329 1266952.

Pietrabbondante, 24/04/2026 Il Presidente Ing. Andrea Cinocca