Guida l’auto del fratello con una patente falsa e non era la prima volta: fermato e denunciato dai carabinieri

E’ successo martedì scorso nel centro abitato di Isernia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Informativo del Comando Provinciale, hanno notano una vettura con targa svedese mentre percorre le strade del centro cittadino e decidono pertanto di procedere al suo controllo. Alla richiesta dei militari di esibire i documenti di guida e di circolazione, il conducente dell’autovettura, un 25enne di origini irachene, ha consegnato una patente straniera di nazionalità lituana. Insospettiti dal documento i Carabinieri hanno proceduto ad ulteriori controlli e da un attento esame dello stesso è emerso che si trattava di un falso “ben fatto”. Non solo, nel corso degli accertamenti è emerso che la stessa persona già nel mese di ottobre dello scorso anno era stato denunciato dalla Polizia Municipale di Isernia poiché dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale alla guida di una moto, esibiva una patente rilasciata in Polonia, risultata poi contraffatta.

Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà per guida con patente mai conseguita, falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso. Nei guai anche il fratello che sarà multato per incauto affidamento del veicolo.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari durante la quale l’indagato potrà fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

L’indagato è da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.