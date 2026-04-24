Termoli, donna aggredita in un locale del centro: arrestato lâ€™autore del pugno, disposti i domiciliari

Lo scorso 20 aprile, intorno alle ore 20, Ã¨ giunta alla sala operativa del Commissariato di Termoli una segnalazione per aggressione fisica ai danni di una donna da parte di un soggetto che l'aveva colpita al volto. L'equipaggio della Polizia di Stato intervenuto sul posto ha subito ricostruito la dinamica dei fatti: all'interno di un esercizio pubblico del centro cittadino, la vittima era stata importunata, senza un apparente motivo, da un uomo, che era stato invitato ad allontanarsi dalla donna stessa. Tuttavia, invece di desistere, l'uomo le ha sferrato un pugno in pieno volto, provocandole la rottura di due denti, con copioso sanguinamento.

Subito dopo le prime cure da parte dei sanitari, i poliziotti del Commissariato, anche grazie alla descrizione fornita dalla vittima, si sono posti alla ricerca dell'aggressore, che subito dopo i fatti si era dato alla fuga, riuscendo ad individuarlo nei pressi del Castello Svevo. L'uomo, con numerosi precedenti, Ã¨ stato tratto in arresto per il reato di lesioni gravi e, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura di Larino, Ã¨ stato condotto presso il carcere frentano, in attesa di udienza di convalida.