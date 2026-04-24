Ordine pubblico e accoglienza: pronto il dispositivo del GOS per l'ultima di campionato del Campobasso

Ãˆ pronto il piano di gestione dell'evento calcistico - ultimo momento del Campionato del Campobasso prima dell'avvio della fase play-off - che si terrÃ domenica 26 aprile all'Axum Molinari Stadium.

A cura del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), in piena sinergia con i due club e le altre componenti del sistema di security e safety (DGE e Slo, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Asrem, Anas, Sea), sono state pianificate nel dettaglio le misure organizzative a supporto del dispositivo di ordine pubblico al fine di garantire un'adeguata cornice di sicurezza ed accoglienza.

Elevato il livello di attenzione da parte delle Forze dell'Ordine, massimamente impegnate, anche a largo raggio, per una gara che presenta alcuni profili di rischio, sia per l'attesa partecipazione di diverse migliaia di spettatori, sia per le sorti sportive della compagine ascolana, seguita da una appassionata tifoseria che troverÃ sistemazione nel settore ospiti, giÃ interamente loro destinato, anche prevedendo un up-grade dei posti a disposizione, come concordato nelle riunioni organizzative.

Tale ultima misura Ã¨ sicuramente diretta a favorire i colori bianconeri ma anche a limitare la possibilitÃ di partenze dalle Marche e da altre localitÃ di sostenitori privi di biglietto. Sul punto, l'Ascoli Calcio ha giÃ raccolto le indicazioni della Questura affinchÃ¨ sensibilizzi i propri tifosi, dissuadendoli a non intraprendere il viaggio verso l'impianto, privo di ulteriori spazi disponibili sia all'interno, oltre a quelli giÃ ampliati e previsti, sia all'esterno.

In conformitÃ con le direttive del Dipartimento della Pubblica sicurezza a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il regolare svolgimento della manifestazione, il dispositivo del questore prevede, tra l'altro, un servizio di filtraggio accurato nei confronti dei tifosi, con scrupolosi controlli agli accessi al fine di rendere efficaci le verifiche dei documenti nonchÃ© evitare l'introduzione di materiale non autorizzato, tra cui anche striscioni non preventivamente accreditati al GOS tramite lo SLO.