Caro vita fuori controllo: fare la spesa Ã¨ diventata un lusso

La Cgil Chieti e la Filcams CGIL Chieti lanciano un grido d'allarme che nasce dall'ascolto quotidiano delle persone, dalle loro storie, dalle loro fatiche: oggi, sempre piÃ¹ cittadine e cittadini non riescono ad arrivare a fine mese.

Il quadro che emerge Ã¨ duro, inequivocabile: si lavora, si stringono i denti, si fanno sacrifici... ma non basta piÃ¹ per vivere con dignitÃ .

Il costo della vita continua a salire senza tregua, con un aumento dell'inflazione negli ultimi tre anni, del 17%, salari e pensioni, invece, restano fermi, spesso inchiodati a livelli che non consentono nemmeno di coprire i bisogni essenziali. Questo squilibrio sta erodendo giorno dopo giorno la serenitÃ delle famiglie, la sicurezza delle persone, il futuro di intere comunitÃ .

Nella provincia di Chieti, anche un gesto semplice e quotidiano come fare la spesa si sta trasformando in un peso insostenibile; pane, latte, pasta, carne, frutta e verdura: beni essenziali che dovrebbero essere garantiti a tutti, diventano ogni giorno un po' piÃ¹ lontani. Dietro questi rincari ci sono scelte dolorose, rinunce silenziose: famiglie costrette a ridurre la qualitÃ e la quantitÃ del cibo, con conseguenze concrete sulla salute, sul benessere, sulla dignitÃ .

In Abruzzo il 10,1 % delle famiglie si trova in condizioni di povertÃ relativa (ultimi dati Istat disponibili 2024). Inoltre, la Caritas Diocesana di Chieti-Vasto che assiste oltre 2.000 famiglie, evidenzia una crescente povertÃ sul territorio. I dati recenti del 2025 indicano un aumento del 62% delle famiglie assistite dal 2014, con una forte incidenza del "lavoro povero" e un alto tasso di disoccupazione (47,9%) tra gli assistiti.

Non Ã¨ giusto, non Ã¨ accettabile, non Ã¨ degno di un Paese che si definisce fondato sul lavoro e sulla solidarietÃ .

Non Ã¨ possibile che lavoratrici, lavoratori e pensionati vivano con l'angoscia di dover scegliere tra pagare una bolletta o riempire il carrello della spesa, non puÃ² essere questa la normalitÃ , non puÃ² essere questo il volto dello Stato sociale.

Ci chiediamo, con forza e con responsabilitÃ : chi governa conosce davvero questa realtÃ ?

Si Ã¨ mai fermato ad ascoltare chi vive con 500, 800, 1200 euro al mese? Parliamo di una parte enorme del Paese, di persone che lavorano ogni giorno nei negozi, nelle pulizie, nella vigilanza che tengono in piedi l'economia reale, ma che fanno sempre piÃ¹ fatica a tenere in piedi la propria vita.

Per questo la Cgil Chieti e la Filcams CGIL Chieti chiedono con urgenza interventi concreti e immediati per contenere il prezzo dei beni essenziali; controlli rigorosi contro speculazioni e rincari ingiustificati; misure strutturali di sostegno al reddito per le tantissime famiglie in difficoltÃ ; il rinnovo dei contratti collettivi, con aumenti salariali adeguati al reale costo della vita.

Ãˆ necessario, inoltre, aprire un confronto serio e responsabile con la grande distribuzione e con il mondo del commercio, per costruire soluzioni che mettano al centro le persone: chi consuma e chi lavora.

La Cgil Chieti e la Filcams CGIL Chieti continueranno a esserci, a dare voce a queste difficoltÃ , a trasformare il disagio in proposta e la rabbia in azione. PerchÃ© vivere con dignitÃ non deve essere un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutte e tutti.