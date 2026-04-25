Festa della Liberazione: lâ€™Italia celebra gli 81 anni dalla liberazione dallâ€™occupazione nazifascista

Oggi lâ€™Italia celebra lâ€™81Â° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Ãˆ una delle date piÃ¹ importanti della storia repubblicana, simbolo della riconquista della libertÃ , della fine della dittatura fascista e dellâ€™occupazione militare tedesca durante la Seconda guerra mondiale.

La ricorrenza richiama il 25 aprile 1945, giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamÃ² lâ€™insurrezione generale nei territori del Nord ancora occupati dalle forze naziste e fasciste. Fu lâ€™atto decisivo che accelerÃ² la liberazione di cittÃ come Milano e Torino, pochi giorni prima dellâ€™arrivo delle truppe alleate.

PerchÃ© si celebra il 25 aprile

Sebbene la conclusione militare della guerra in Italia venne formalizzata il 29 aprile 1945 con la firma della Resa di Caserta, il 25 aprile Ã¨ stato scelto come data simbolica della Liberazione perchÃ© rappresenta il momento dellâ€™insurrezione popolare e della vittoria della Resistenza. La Festa della Liberazione Ã¨ conosciuta anche come anniversario della Resistenza, in ricordo dellâ€™impegno dei partigiani e di tutti coloro che, dal 1943 al 1945, contribuirono alla liberazione del Paese.

Il ruolo della Resistenza e dei CLN

Dopo lâ€™armistizio dellâ€™8 settembre 1943 nacquero in tutta Italia i Comitati di Liberazione Nazionale (CLN), organismi politici e militari che coordinarono la lotta contro il fascismo e lâ€™occupazione tedesca. Il primo si costituÃ¬ a Roma il 9 settembre 1943. Accanto ai CLN operarono diverse formazioni partigiane, spesso legate ai principali movimenti politici antifascisti dellâ€™epoca: le Brigate Garibaldi, le Brigate Matteotti e le formazioni di Giustizia e LibertÃ . In molte zone del Nord furono proprio i partigiani, con il sostegno della popolazione civile, a liberare cittÃ e territori prima dellâ€™arrivo degli Alleati.

Quando divenne festa nazionale

La prima celebrazione ufficiale del 25 aprile risale al 1946. Su proposta del governo presieduto da Alcide De Gasperi, il principe luogotenente Umberto II emanÃ² il decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile 1946 che dichiarÃ² il 25 aprile festa nazionale. Successivamente, con la legge n. 260 del 27 maggio 1949, la ricorrenza fu resa permanente tra le festivitÃ civili italiane.

Le celebrazioni

Come ogni anno, il momento centrale della giornata Ã¨ rappresentato dallâ€™omaggio al sacello del Milite Ignoto presso lâ€™Altare della Patria a Roma, con la deposizione di una corona dâ€™alloro in memoria dei caduti e dei dispersi di guerra. In tutta Italia si svolgono inoltre cortei, cerimonie istituzionali, incontri pubblici, iniziative culturali e momenti di riflessione dedicati ai valori della libertÃ , della democrazia e della Costituzione.

Una memoria ancora attuale

Il 25 aprile non Ã¨ soltanto una ricorrenza storica. Ãˆ una giornata che invita a ricordare il prezzo pagato da chi combattÃ© contro dittatura e oppressione, e a rinnovare lâ€™impegno civile per difendere i principi democratici su cui si fonda la Repubblica. A ottantuno anni dalla Liberazione, quella data continua a parlare al presente: memoria, responsabilitÃ e libertÃ restano valori da custodire ogni giorno.