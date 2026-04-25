Elezioni-Agnone, presentata la lista “Nuovo Sogno Agnonese” a sostegno di Daniele Saia AGNONE

AGNONE – È stata ufficialmente presentata la lista “Nuovo Sogno Agnonese”, a sostegno della ricandidatura a sindaco di Daniele Saia, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al momento si tratta dell’unica lista depositata, alla scadenza fissata per oggi alle ore 12.

La compagine si colloca nel segno della continuità amministrativa, con una presenza significativa di candidati già coinvolti nell’esperienza uscente, ma anche con l’inserimento di nuovi volti giovani, a testimonianza di un’apertura al rinnovamento e all’integrazione con le nuove generazioni. Rispettate inoltre le quote rosa.

La lista è composta da: Daniele Saia (capolista), Michela Cerbaso, Umberto Di Ciocco, Giovanni Amedeo Di Nucci, Leonardo D’Onofrio, Amalia Gennarelli, Giovanni Labbate, Franco Marcovecchio, Raffaele Masciotra, Emilio Orlando, Mario Petrecca, Giulia Rosa, Enrica Sciullo.

«Affronteremo questa campagna elettorale con entusiasmo – ha dichiarato il sindaco uscente, Saia –. La nostra è una lista costruita nel segno della continuità, con nove candidati provenienti dall’esperienza amministrativa e nuovi innesti giovani. In questa fase complessa, siamo pronti a continuare a guidare il Comune con responsabilità e dedizione. Il nostro obiettivo resta quello di fare il meglio per Agnone, portando avanti i progetti già avviati e concretizzandone di nuovi».