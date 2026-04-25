Fresilia: tavolo istituzionale a Isernia per rilanciare lâ€™infrastruttura

La Fresilia al centro del confronto: Federazione Medio Molise e Alto Molise del Partito Democratico a colloquio con la Regione e la Provincia di Isernia. Si Ã¨ tenuto ieri pomeriggio un importante incontro presso la sede dellâ€™Amministrazione Provinciale di Isernia, in Via Berta, per fare il punto della situazione sulla strada statale Fresilia.

Lâ€™iniziativa Ã¨ nata su forte impulso della Federazione Medio Molise, rappresentata dal segretario Salvatore Tronca, e da quella dell'Alto Molise, rappresentata dal segretario Marco Amendola e supportata dai Circoli dei territori direttamente interessati dal tracciato e dal futuro di questa fondamentale arteria viaria

Al tavolo del confronto il Presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia, la vice Presidente Linda Dallâ€™Olio, lâ€™architetto della Provincia di Isernia Luca Cifelli lâ€™Assessore alla Programmazione della Regione Molise Michele Iorio e la consigliera regionale del PD Micaela Fanelli. Sono stati presenti, inoltre, i Sindaci dei Comuni di Bagnoli del Trigno, Giancarlo Ianiero, Civitanova del Sannio, Roberta Ciampittiello, e Frosolone, Pasquale De Lisio.

All'incontro hanno partecipato anche Nicola Messere e Emilio Carovillani, in rappresentanza del Circolo PD di Molise che, da sempre, sono stati impegnati nel dare impulso ai lavori della Fresilia. Lâ€™obiettivo della riunione era quello di analizzare lo stato dellâ€™infrastruttura e fare chiarezza sulla problematica dei finanziamenti, al fine di individuare soluzioni concrete per il completamento e la messa in sicurezza di un asse viario strategico per il collegamento e lo sviluppo delle aree interne della regione.

Dallâ€™incontro Ã¨ scaturito lâ€™impegno della Regione, attraverso lâ€™Assessore Iorio, a finanziare lâ€™avanzamento della Fresilia sia per il miglioramento dei lotti 1 e 2, stimato in circa dieci milioni di euro, sia per riprendere il progetto giÃ esistente, che richiede il superamento numerose problematiche amministrative, nonchÃ© la certezza delle risorse. Si, perchÃ© i 41 milioni di euro programmati per la strada sono andari persi per gli errori della precedente legislatura regionale.

Lâ€™assessore Iorio ha assicurato che le risorse saranno coperte dal Fondo sviluppo e coesione o potranno essere reperite dagli stanziamenti sulle emergenze che hanno recentemente colpito la Regione. "C'Ã¨ una volontÃ unanime di realizzare l'opera e pertanto i soldi non devono essere un problema" ha sostenuto il detentore della delega ai fondi addizionali regionali, Iorio. "Questo era l'obiettivo dell'incontro: riavviare l'iter dell'opera e dare una sveglia per il finanziamento. E ci siamo riusciti!". Dichiara il segretario Pd Tronca, soddisfatto di aver rimesso in moto il processo.

Dopo una serie di definizione dei compiti fra amministrazioni e assunzione di impegni, Saia fissa l'orizzonte temporale in modo stringente: "ll Tavolo si aggiornerÃ alla fine di maggio per monitorare lâ€™avanzamento dei lavori e procedere celermente per non sprecare una nuova e fondamentale occasione".