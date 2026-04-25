Frane in Molise, i Geologi riuniti a Frosolone per un consiglio straordinario

A seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 1Â° aprile scorso nel territorio molisano, con particolare riferimento alle situazioni di dissesto idrogeologico tuttora in evoluzione, lâ€™Ordine dei Geologi della Regione Molise ha convocato un Consiglio Straordinario nel Comune di Frosolone, tra le aree maggiormente colpite.

Lâ€™iniziativa rappresenta un momento significativo di attenzione e presenza istituzionale sul territorio, anche alla luce delle criticitÃ che stanno interessando infrastrutture e attivitÃ produttive locali.

Al termine dei lavori Ã¨ prevista una conferenza stampa, cui seguirÃ un sopralluogo tecnico nelle zone interessate dalla frana.

Lâ€™incontro Ã¨ aperto alla partecipazione degli organi di informazione.

Si invitano pertanto le redazioni a prendere parte allâ€™iniziativa.