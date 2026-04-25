25 Aprile, a Capracotta il ricordo della Resistenza passa alle nuove generazioni

Il sindaco Candido Paglione ha preso parte alle celebrazioni del 25 Aprile a Capracotta, sottolineando l’importanza di una memoria condivisa e partecipata. Nel ricordo dei fratelli Fiadino, la comunità si è ritrovata insieme agli studenti per rinnovare i valori della Liberazione e trasmetterli alle nuove generazioni.

“Questa mattina, a Capracotta sotto al Monte, nel luogo della barbara esecuzione dei fratelli Fiadino, e nel pomeriggio presso la Casa della Cultura, abbiamo vissuto una giornata intensa e carica di significato per celebrare la Festa della Liberazione. Insieme agli alunni del nostro piccolo plesso scolastico abbiamo deposto un fiore nel luogo in cui furono fucilati Rodolfo e Gasperino. Un gesto semplice, ma profondamente toccante, per tenere viva la memoria e affidarla alle nuove generazioni. Nel pomeriggio, le parole e le riflessioni dei docenti ci hanno accompagnato in un percorso di conoscenza e consapevolezza, riportando alla luce pagine importanti della storia della Resistenza nel nostro territorio e nel Mezzogiorno. Un sentito ringraziamento al prof. Gianni Cerchia, al prof. Fabrizio Nocera, al prof. Fabio Serricchio e al prof. Giuseppe Iglieri per aver condiviso con passione e competenza il loro sapere. È stato un momento di memoria vera, partecipata. Perché ricordare significa scegliere, ogni giorno, da che parte stare.”

Candido Paglione