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Termini e Condizioni

Consultazioni comunali: definito il quadro dei candidati nei 19 comuni interessati

Attualità
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Elezioni amministrative Molise – 24 e 25 maggio

Scaduto alle ore 12 il termine per la presentazione delle liste dei candidati sindaci e consiglieri.

Sono 19 i comuni del Molise coinvolti:

  • 11 in provincia di Campobasso
  • 8 in provincia di Isernia

 Comuni al voto

Provincia di Campobasso

  • Bojano
  • Bonefro
  • Casalciprano
  • Cercepiccola
  • Lupara
  • Montenero di Bisaccia
  • Pietracatella
  • Pietracupa
  • Provvidenti
  • Roccavivara
  • San Giuliano del Sannio

Provincia di Isernia

  • Agnone
  • Conca Casale
  • Montenero Valcocchiara
  • Poggio Sannita
  • Roccasicura
  • Santa Maria del Molise
  • Sant’Angelo del Pesco
  • Sesto Campano

 Comuni più osservati

  • Bojano – Carmine Ruscitto (uscente)
  • Agnone – Daniele Saia (uscente)
  • Montenero di Bisaccia – Simona Contucci (uscente)

 Liste e candidati

 AGNONE

Lista “Nuovo Sogno Agnonese”

Sindaco: Daniele Saia
Consiglieri:
Michela Cerbaso, Umberto Di Ciocco, Giovanni Amedeo Di Nucci, Leonardo D’Onofrio, Amalia Gennarelli, Giovanni Labbate, Franco Marcovecchio, Raffaele Masciotra, Emilio Orlando, Mario Petrecca, Giulia Rosa, Enrica Sciullo

Lista “Agnone Futuro”

Sindaco: Marco Cacciavillani
Consiglieri:
Carlo Bartolomeo, Placido Cacciavillani, Giuseppina Caturo, Fernando Cocucci, Michele Di Ciocco, Antonio Leonelli, Sandro Mastronardi, Nicola Orlando, Aurelio Palomba, Francesca Tagliamonte, Antonello Iaciancio

 BOJANO

Lista “Benvenuta Bojano”

Sindaco: Carmine Ruscitto
Consiglieri:
Raffaella Columbro, Vincenzo Feraiorni (Enzo), Liberato Gentile, Nicola Malatesta, Giovanni Marro (Gianni), Remo Perrella, Antonio Bartolomeo Petrarca, Carmine Priorello, Maria Grazia Pulsone, Carmen Elisa Romano, Sebastiano Sabatino, Antonella Spina

Lista (nome non indicato)

Sindaco: Gabriele Taddeo
Consiglieri:
Carmen Zuccarino, Gianluca Colalillo, Maria Letizia Maselli, Anna Carmen Perrella, Carlo Antonio Perrella, Federico Mario Petrino, Giuseppe Risi, Michele Sabatino, Dolores Scatozza, Catena Tinaglia, Francesco Di Giorgio

 MONTENERO DI BISACCIA

Lista “Montenero Coraggiosa”

Sindaco: Simona Contucci
Consiglieri:
Cabiria Irene Calgione, Antonino D’Antonio, Fiorenza Del Borrello, Antonella Del Gesso, Angela Di Gregorio, Loredana Dragani, Stefano Dragani, Ilaria Fanale, Franco Mancinelli, Nicola Marraffino, Antonio Potalivo, Claudio Spinozzi

Lista “Montenero Futura”

Sindaco: Nicola Travaglini
Consiglieri:
Tania Travaglini, Andrea Cardinali, Almerindo A. R. Giannetti, Galileo Casimiro, Giorgia Grifone, Brenda Pece, Marco Zara, Alessia D’Angelo, Gabriele Di Lorenzo, Assunta De Santis, Lucia Martino

Lista (nome non indicato)

Sindaco: Gaetano De Risio
Consiglieri:
Fabio De Risio, Gianluca Monturano, Emanuela Del Gesso, Pino Di Paolo, Tiziana Colameo, Simone Ciavatta, Maria Rosaria Masciulli, Luigi Vallillo, Miriana Sappracone, Romano Giannetti, Maria D’Ascenzo, Natalino Benedetto

 ALTRI COMUNI (sintesi)

Pietracatella

  • Antonio Tomassone
  • Nunzio Di Vita

Roccavivara

  • Angelo Minni
  • Rolando Di Renzo

Lupara

  • Giancarlo Di Lonardo
  • Francesco Fiardi

Provvidenti

  • Robert Caporicci
  • Gianluca D’Addario

Bonefro

  • Nicola Giovanni Montagano

San Giuliano del Sannio

  • Rosario De Matteis
  • Antonio Ricci

Cercepiccola

  • Michele Nardacchione
  • Carlo Di Tommaso

Pietracupa

  • Diego Milano
  • Teodoro Russo

Casalciprano

  • Eliseo Castelli
  • Emilio Cameli
  • Orlando Iannotti
  • Francesco Riccardelli
  • Tiziana De Paola

 PROVINCIA DI ISERNIA

Poggio Sannita

  • Raffaele Policella (“Poggio al Centro”)
  • Livia Mancini (“Idee nuove – Radici forti”)

Conca Casale

  • Nicandro Silvestri
  • Riccardo Prete

Sesto Campano

  • Eustachio Macari
  • Luigi Paolone

Sant’Angelo del Pesco

  • Nunzia Nucci
  • William Mariani

Montenero Valcocchiara

  • Filippo Zuchegna
  • Marco Zullo

Santa Maria del Molise

  • Michele Labella
  • Gaetano Mercone

Roccasicura

  • Mario Capretta
  • Angelo Campanelli

 Prossimo passo

Le liste saranno ora esaminate dalle Commissioni elettorali circondariali, che ne verificheranno la regolarità prima dell’ammissione definitiva.

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