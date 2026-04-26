Consultazioni comunali: definito il quadro dei candidati nei 19 comuni interessati

Elezioni amministrative Molise – 24 e 25 maggio
Scaduto alle ore 12 il termine per la presentazione delle liste dei candidati sindaci e consiglieri.
Sono 19 i comuni del Molise coinvolti:
- 11 in provincia di Campobasso
- 8 in provincia di Isernia
Comuni al voto
Provincia di Campobasso
- Bojano
- Bonefro
- Casalciprano
- Cercepiccola
- Lupara
- Montenero di Bisaccia
- Pietracatella
- Pietracupa
- Provvidenti
- Roccavivara
- San Giuliano del Sannio
Provincia di Isernia
- Agnone
- Conca Casale
- Montenero Valcocchiara
- Poggio Sannita
- Roccasicura
- Santa Maria del Molise
- Sant’Angelo del Pesco
- Sesto Campano
Comuni più osservati
- Bojano – Carmine Ruscitto (uscente)
- Agnone – Daniele Saia (uscente)
- Montenero di Bisaccia – Simona Contucci (uscente)
Liste e candidati
AGNONE
Lista “Nuovo Sogno Agnonese”
Sindaco: Daniele Saia
Consiglieri:
Michela Cerbaso, Umberto Di Ciocco, Giovanni Amedeo Di Nucci, Leonardo D’Onofrio, Amalia Gennarelli, Giovanni Labbate, Franco Marcovecchio, Raffaele Masciotra, Emilio Orlando, Mario Petrecca, Giulia Rosa, Enrica Sciullo
Lista “Agnone Futuro”
Sindaco: Marco Cacciavillani
Consiglieri:
Carlo Bartolomeo, Placido Cacciavillani, Giuseppina Caturo, Fernando Cocucci, Michele Di Ciocco, Antonio Leonelli, Sandro Mastronardi, Nicola Orlando, Aurelio Palomba, Francesca Tagliamonte, Antonello Iaciancio
BOJANO
Lista “Benvenuta Bojano”
Sindaco: Carmine Ruscitto
Consiglieri:
Raffaella Columbro, Vincenzo Feraiorni (Enzo), Liberato Gentile, Nicola Malatesta, Giovanni Marro (Gianni), Remo Perrella, Antonio Bartolomeo Petrarca, Carmine Priorello, Maria Grazia Pulsone, Carmen Elisa Romano, Sebastiano Sabatino, Antonella Spina
Lista (nome non indicato)
Sindaco: Gabriele Taddeo
Consiglieri:
Carmen Zuccarino, Gianluca Colalillo, Maria Letizia Maselli, Anna Carmen Perrella, Carlo Antonio Perrella, Federico Mario Petrino, Giuseppe Risi, Michele Sabatino, Dolores Scatozza, Catena Tinaglia, Francesco Di Giorgio
MONTENERO DI BISACCIA
Lista “Montenero Coraggiosa”
Sindaco: Simona Contucci
Consiglieri:
Cabiria Irene Calgione, Antonino D’Antonio, Fiorenza Del Borrello, Antonella Del Gesso, Angela Di Gregorio, Loredana Dragani, Stefano Dragani, Ilaria Fanale, Franco Mancinelli, Nicola Marraffino, Antonio Potalivo, Claudio Spinozzi
Lista “Montenero Futura”
Sindaco: Nicola Travaglini
Consiglieri:
Tania Travaglini, Andrea Cardinali, Almerindo A. R. Giannetti, Galileo Casimiro, Giorgia Grifone, Brenda Pece, Marco Zara, Alessia D’Angelo, Gabriele Di Lorenzo, Assunta De Santis, Lucia Martino
Lista (nome non indicato)
Sindaco: Gaetano De Risio
Consiglieri:
Fabio De Risio, Gianluca Monturano, Emanuela Del Gesso, Pino Di Paolo, Tiziana Colameo, Simone Ciavatta, Maria Rosaria Masciulli, Luigi Vallillo, Miriana Sappracone, Romano Giannetti, Maria D’Ascenzo, Natalino Benedetto
ALTRI COMUNI (sintesi)
Pietracatella
- Antonio Tomassone
- Nunzio Di Vita
Roccavivara
- Angelo Minni
- Rolando Di Renzo
Lupara
- Giancarlo Di Lonardo
- Francesco Fiardi
Provvidenti
- Robert Caporicci
- Gianluca D’Addario
Bonefro
- Nicola Giovanni Montagano
San Giuliano del Sannio
- Rosario De Matteis
- Antonio Ricci
Cercepiccola
- Michele Nardacchione
- Carlo Di Tommaso
Pietracupa
- Diego Milano
- Teodoro Russo
Casalciprano
- Eliseo Castelli
- Emilio Cameli
- Orlando Iannotti
- Francesco Riccardelli
- Tiziana De Paola
PROVINCIA DI ISERNIA
Poggio Sannita
- Raffaele Policella (“Poggio al Centro”)
- Livia Mancini (“Idee nuove – Radici forti”)
Conca Casale
- Nicandro Silvestri
- Riccardo Prete
Sesto Campano
- Eustachio Macari
- Luigi Paolone
Sant’Angelo del Pesco
- Nunzia Nucci
- William Mariani
Montenero Valcocchiara
- Filippo Zuchegna
- Marco Zullo
Santa Maria del Molise
- Michele Labella
- Gaetano Mercone
Roccasicura
- Mario Capretta
- Angelo Campanelli
Prossimo passo
Le liste saranno ora esaminate dalle Commissioni elettorali circondariali, che ne verificheranno la regolarità prima dell’ammissione definitiva.