Termoli, a maggio apre “DesTEENazione”: nuovo spazio multifunzionale per i giovani del Basso Molise

I servizi dell’Ambito Territoriale Sociale Basso Molise si arricchiscono di un importante tassello dedicato ai giovani dagli 11 ai 21 anni. Aprirà a maggio a Termoli DesTEENazione – Comunità Adolescenti, un nuovo spazio dedicato a ragazze e ragazzi del territorio, pensato come luogo di incontro, crescita e sperimentazione. DesTEENazione nasce dalla rigenerazionedell’ex-carcere sito in Piazza Olimpia, un edificio messo a disposizione dal Comune di Termoli e sarà un punto di aggregazione, ambiente di formazione e apprendimento, ma anche un luogo per vivere il tempo libero in modo attivo e creativo.

DesTEENazione nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani un contesto accogliente e dinamico, in cui poter esprimere le proprie potenzialità, costruire relazioni e partecipare attivamente alla vita della comunità. Sarà un luogo di conoscenza condivisa, aperto alle idee, ai talenti e ai bisogni delle nuove generazioni. Il progetto è già attivo da diversi mesi nelle scuole e in numerosi comuni del territorio dell’Ambito, attraverso attività educative e di prossimità che hanno coinvolto già più di duecento ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. L’apertura dello spazio rappresenta un passo importante per consolidare e ampliare queste azioni, offrendo un punto di riferimento stabile sul territorio.

DesTEENazione è anche uno spazio aperto a collaborazioni: associazioni del territorio, educatori, formatori, artisti e professionisti possono proporre workshop, laboratori e attività rivolte ai giovani, contribuendo alla costruzione di un’offerta ricca e condivisa che trasformi lo spazio anche in un polo culturale. Il progetto, realizzato con il contributo dell’Unione Europea, è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finanziato nell’ambito del Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Ente beneficiario l’Ambito Territoriale Sociale Basso Molise, il progetto è realizzato in co-progettazione con la Cooperativa Sociale Sirio e l’APS Un Paese per Giovani.

Per informazioni e proposte è possibile contattare: