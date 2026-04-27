Petacciato, cento volontari ripuliscono la spiaggia dopo il maltempo: rimossi quintali di rifiuti

Circa cento volontari al lavoro ieri, 26 aprile, lungo la costa di Petacciato per rimuovere i detriti lasciati dal maltempo: la giornata “Puliamo la spiaggia”, promossa dalla Pro Loco insieme al Comune, ha consentito di recuperare quintali di rifiuti e intervenire su quasi tutta la spiaggia libera.





Hanno partecipato cittadini del paese e volontariarrivati anche da fuori, insieme a rappresentanti di diverse associazioni locali che si sono impegnatinella pulizia manuale dell’arenile. I partecipanti, suddivisi in squadre su indicazione della Pro Loco, hanno operato sia verso nord che verso sud, coprendo gran parte dei circa sei chilometri di litorale. Nel corso della mattinata sono stati raccolti quintali di materiali, tra rifiuti e residui trasportatidal mare durante le mareggiate delle scorsesettimane. Un primo intervento che rappresenta un passo concreto, ma non ancora risolutivo, rispettoalle condizioni in cui versa la spiaggia.

Nei prossimi giorni è attesa un’ordinanza del sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, che consentirà l’impiego di mezzi agricoli per la rimozione dei tronchi e del legname ancora presenti sull’arenile. Il materiale potrà poi essere raccolto dai cittadini per eventuali utilizzi, previa autorizzazione del Comune. Alla giornata ha preso parte anche il sindaco, che ha ringraziato i volontari presenti sottolineando come “tutti insieme ce la faremo e vinceremo questa sfida, facendo trovare la spiaggia pronta”.



A supporto dell’iniziativa anche alcune attività del territorio: il bar pasticceria Oro Nero ha offerto scripelle preparate al momento, mentre la pizzeria Lascelandà ha messo a disposizione bevande fresche per i partecipanti. Il riscontro registrato spinge la Pro Loco e i volontari a valutare una nuova giornata di intervento per proseguire la pulizia dell’arenile e completare il lavoro avviato.