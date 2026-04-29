Chieti, i Vigili del Fuoco ricordano i colleghi Capone e Civitella nel primo anniversario della scomparsa

Nel primo anniversario della prematura perdita dei colleghi Emanuele Capone e Nico Civitella, i Vigili del Fuoco di Chieti hanno organizzato un momento di raccoglimento unitamente ai loro familiari. Nel pomeriggio di domani 30 aprile, allâ€™interno della sede centrale del Comando provinciale di Via Masci, con un breve percorso in corteo nel piazzale esterno, davanti ai mezzi di soccorso schierati, sarÃ raggiunto il monumento raffigurante il martirio di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco, sul quale saranno deposti due omaggi floreali e sarÃ recitata la preghiera del Vigile del Fuoco.

Il momento del ricordo si concluderÃ con il saluto del Comandante Giampaolo Lampis. SarÃ lâ€™occasione per sottolineare come, a un anno di distanza, il ricordo degli amici e colleghi improvvisamente scomparsi resti vivo in tutti noi. La loro professionalitÃ e l'impegno dimostrato in servizio rimarranno impressi nella nostra memoria, insieme all'affetto sincero che lega il Comando a loro e alle loro famiglie.

Sono state inoltre previste le funzioni religiose in suffragio: la famiglia Capone ha reso noto che la messa per Emanuele si terrÃ il 30 aprile, alle ore 18:30, nella Chiesa di San Francesco Caracciolo al Tricalle di Chieti. Per Nico, la famiglia Civitella ha fissato la funzione per domenica 3 maggio, alle ore 11, nella Chiesa del Convento dei Padri Cappuccini a Guardiagrele.