Sindaci in trincea per la sanità: dal Molise alla Toscana notti in tenda davanti agli ospedali.

I quattro sindaci della montagna pistoiese trascorreranno la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio in tenda davanti all’ospedale Pacini di San Marcello. I primi cittadini di San Marcello (Luca Marmo), Abetone Cutigliano (Gabriele Bacci), Sambuca Pistoiese (Marco Breschi) e Marliana (Federico Bruschi) hanno infatti deciso di raccogliere l’appello dell’associazione Zeno Colò e di partecipare al presidio che andrà avanti fino a sabato 2 maggio proprio per difendere l’ospedale della montagna pistoiese e per una sanità più equa nelle aree interne della Toscana.

“Siamo contenti - spiega il portavoce della Zeno Colò Simone Ferrari - che i sindaci abbiano deciso di partecipare, anche fisicamente al nostro presidio. Il grande movimento di persone che hanno voluto lasciare una testimonianza nel libro firme e l’attenzione sia mediatica che istituzionale registrata da questa iniziativa ci dà la conferma che ci stiamo muovendo nella direzione giusta”.

La mobilitazione dei sindaci della montagna pistoiese si inserisce in un quadro più ampio di difesa della sanità nelle aree interne del Paese. Una battaglia che trova eco anche in altre realtà italiane, come a Isernia, dove il sindaco Piero Castrataro da quattro mesi dorme in tenda davanti all’ospedale Veneziale per rivendicare il diritto alla salute e scongiurare il ridimensionamento dei servizi. Non territori diversi ma realtà simili, aree interne di regioni diverse unite dalla stessa richiesta: garantire cure e dignità a chi vive lontano dai grandi centri, perché la salute non può dipendere dal luogo in cui si vive.

La salute non è un privilegio geografico. È un diritto.

Simone Ferrari - portavoce “Ass. Zeno Colò” e componente “CREST” - 334 9442113

Emiliano Bracali - presidente “Ass. Zeno Colò” - 335 6199943

Alessandro Di Rocco - vicepresidente “Ass. Zeno Colò” - 339 1781868

Flavio Ceccarelli - componente “CREST” - 335 5688693

Carlotta Guerrini - portavoce “Una Montagna di bambini” - 347 8453110