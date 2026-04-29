Il Presidente Roberti alla Conferenza delle Regioni: “Agenas punto di riferimento per il rafforzamento del sistema sanitario”

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha preso parte alla riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aperta dall’audizione del Direttore generale di Agenas, Angelo Tanese, in carica dallo scorso mese di marzo.

Nel corso dei lavori è emersa con forza la centralità di Agenas quale organismo di supporto alle politiche sanitarie regionali e strumento fondamentale per consolidare il raccordo istituzionale tra Stato e Regioni nella programmazione e nel miglioramento dei servizi sanitari.

“Il ruolo svolto da Agenas è oggi sempre più strategico – ha dichiarato il Presidente Roberti – perché accompagna le Regioni nei processi di programmazione, monitoraggio e innovazione del sistema sanitario, rappresentando un supporto concreto nell’attuazione delle politiche necessarie a garantire servizi efficienti e risposte adeguate ai bisogni dei cittadini”.

Roberti ha infine evidenziato come il confronto costante tra istituzioni territoriali e organismi nazionali rappresenti un elemento essenziale per affrontare le sfide della sanità e costruire modelli organizzativi sempre più efficaci e vicini alle comunità.

In tale ottica, il Presidente Roberti ha rimarcato al Direttore Tanese come per il Molise la collaborazione debba tendere al progressivo azzeramento del debito sanitario e, dunque, al superamento del commissariamento, al fine di restituire autonomia alle politiche sanitarie.

A tal fine, Roberti ha chiesto a Tanese un incontro specifico su questi temi non piu differibili per i cittadini molisani.