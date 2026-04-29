Consiglio Comunale del 30 aprile 2026: bilancio, TARI e rendiconto 2025 al centro dell’ultima seduta prima delle elezioni



Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 18:00, si terrà l’ultima seduta del Consiglio Comunale con all’ordine del giorno una serie di importanti punti amministrativi e finanziari che riguardano la programmazione dell’ente locale.

Tra i temi principali in discussione figurano la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2026 con relative rate e scadenze, l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025 e una variazione al bilancio di previsione 2026/2028.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad esaminare e approvare un addendum alla convenzione per la costituzione di un’associazione di comuni finalizzata alla richiesta di contributi per la creazione e riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, con integrazione della disciplina relativa alla fase di affidamento della concessione.

Si tratta di una seduta significativa, che arriva a ridosso del termine del mandato amministrativo del sindaco uscente Daniele Saia. Il prossimo appuntamento elettorale è infatti fissato per il 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale e dell’amministrazione.

L’ultima seduta rappresenta quindi un passaggio istituzionale importante, in cui vengono affrontati atti fondamentali per la chiusura dell’esercizio amministrativo e per la continuità gestionale dell’ente.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale delle dirette del Consiglio Comunale del Comune di Agnone, consentendo ai cittadini di seguire i lavori anche da remoto.

https://www.youtube.com/@AgnoneConsiglioComunale/streams

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