Frati Cappuccini: Fr. Francesco Dileo riconfermato ministro provinciale Sant’Angelo e Padre Pio

Fr. Francesco Dileo da Cerignola (FG) è stato riconfermato ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio. La rielezione è avvenuta ieri nel terzo giorno del CXXXI Capitolo provinciale ordinario, svoltosi presso il Centro di Spiritualità “Padre Pio” di San Giovanni Rotondo, a cui hanno partecipato 93 frati, presieduto dal consigliere generale dell’Ordine, fr. Leon Budau.

Per l’occasione, nella sala in cui si sono riuniti i frati, è stato portata la reliquia del mantello di san Francesco. Nella stesa giornata è stato designato anche il vicario provinciale nella persona di fr. Aldo Broccato da Sant’Elia a Pianisi (CB), già ministro provinciale (negli anni 2004 – 2010), attualmente rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo. Secondo consigliere è fr. Rinaldo Totaro da Sant’Elia a

Pianisi, guardiano della Fraternità di San Giovanni Rotondo; terzo consigliere è fr. Antonio Gabrielli da Foggia, segretario provinciale uscente; quarto consigliere è fr. Massimiliano Scolozzi da Taranto, parroco della chiesa conventuale del Sacro Cuore a Campobasso.



Questa mattina, alle 11.30, il Ministro provinciale presiederà una solenne Concelebrazione eucaristica nella chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina, con accanto i confratelli del nuovo Consiglio provinciale, come concelebranti principali, e con tutti i frati capitolari, che concluderà ufficialmente i lavori del CXXXI Capitolo provinciale ordinario. Saranno presenti anche l’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, mons. Franco Moscone, l’arcivescovo emerito di Lecce, mons. Domenico Dambrosio e alcune delle autorità militari e civili della Provincia di Foggia. Durante la Celebrazione, fr. Francesco Dileo e fr. Aldo Broccato, dinanzi all’insigne reliquia del corpo del santo Cappuccino, rinnoveranno la professione di fede e presteranno il giuramento di “adempiere fedelmente agli impegni assunti al servizio della Provincia”.

fonte: https://www.agensir.it/quotidiano/2026/4/30/frati-cappuccini-fr-francesco-dileo-riconfermato-ministro-provinciale-santangelo-e-padre-pio/

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