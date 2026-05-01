Primo Maggio, la Festa dei lavoratori: origini storiche e significato della ricorrenza

Oggi si celebra il Primo Maggio, giornata simbolo dedicata al lavoro, ai diritti dei lavoratori e alle conquiste sociali ottenute nel corso della storia. Una ricorrenza sentita anche in Italia, dove ogni anno il 1° maggio è occasione di riflessione, partecipazione e iniziative pubbliche.

Le origini della Festa dei lavoratori risalgono alla fine dell’Ottocento e sono legate alle lotte sindacali nate negli Stati Uniti per ottenere condizioni di lavoro più dignitose. In quegli anni, infatti, migliaia di operai erano costretti a turni massacranti e senza adeguate tutele. Da qui nacque una richiesta semplice ma rivoluzionaria: otto ore di lavoro, otto di riposo, otto di tempo libero.

Il momento decisivo arrivò il 1° maggio 1886, quando i sindacati americani proclamarono uno sciopero generale per rivendicare la giornata lavorativa di otto ore. A Chicago le manifestazioni furono particolarmente partecipate e si conclusero con gravi scontri tra lavoratori e forze dell’ordine, causando vittime e feriti. Nei giorni successivi furono arrestati diversi attivisti anarchici e sindacalisti. Alcuni vennero condannati a morte al termine di un processo che, negli anni successivi, fu ritenuto ingiusto. Quelle vittime entrarono nella memoria collettiva come i “martiri di Chicago”.

Tre anni dopo, nel 1889, durante il Congresso socialista internazionale di Parigi, il 1° maggio venne scelto come Festa internazionale dei lavoratori. La prima celebrazione ufficiale si svolse nel 1890 e da allora la ricorrenza si diffuse in molti Paesi del mondo.

Il Primo Maggio in Italia

Anche in Italia la festa iniziò a essere celebrata già alla fine del XIX secolo. Durante il periodo fascista la ricorrenza venne soppressa e sostituita con il 21 aprile, data del cosiddetto Natale di Roma. Solo dopo la fine della guerra il Primo Maggio tornò a essere festa nazionale.

Oggi la giornata è accompagnata da manifestazioni sindacali, iniziative culturali e momenti di confronto sul presente e sul futuro del lavoro. Tra gli appuntamenti più noti c’è il tradizionale concertone di Roma in Piazza San Giovanni in Laterano.





Una ricorrenza ancora attuale

Il Primo Maggio non è solo una memoria storica, ma richiama temi ancora centrali come sicurezza sul lavoro, salari adeguati, diritti, dignità e occupazione stabile. Un’occasione per ricordare le conquiste del passato e guardare alle sfide del presente.