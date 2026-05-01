Ospedale Pacini, il CISADeP sostiene la mobilitazione: “Subito il riconoscimento di area particolarmente disagiata alla Montagna Pistoiese”

Il CISADeP, per voce della Presidente Emanuela Cioni, esprime pieno sostegno alla mobilitazione in corso a San Marcello Pistoiese, promossa dalle associazioni del territorio – tra cui Zeno Colò e CREST – a difesa dell’Ospedale Pacini e per il suo riconoscimento come presidio situato in area particolarmente disagiata. La partecipazione ampia e trasversale di cittadini, amministratori, associazioni e operatori sanitari conferma con chiarezza la centralità di questo tema per il futuro della Montagna Pistoiese. Non si tratta soltanto di tutelare una struttura sanitaria, ma di garantire concretamente il diritto alla salute in un territorio caratterizzato da significative difficoltà di accesso ai servizi.

«Il messaggio che arriva da questa mobilitazione è forte e inequivocabile – dichiara la Presidente Emanuela Cioni –: non si può continuare a ignorare la specificità delle aree interne montane. Il riconoscimento dell’Ospedale Lorenzo Pacini come presidio in area particolarmente disagiata non rappresenta una concessione, ma un atto dovuto per assicurare equità ai cittadini». Le caratteristiche del territorio – distanze rilevanti, viabilità complessa e tempi di percorrenza spesso incompatibili con le esigenze sanitarie – rendono necessario un intervento strutturale da parte della Regione Toscana. In assenza del riconoscimento di area particolarmente disagiata, il rischio concreto è quello di un progressivo indebolimento dei servizi e di un ampliamento delle disuguaglianze nell’accesso alle cure.

«La sanità pubblica deve essere realmente universale: ciò significa garantire pari diritti anche a chi vive nelle aree montane. Non è accettabile che il luogo di residenza incida sulla qualità o sulla tempestività delle cure». Il CISADeP chiede pertanto alla Regione Toscana una presa di posizione chiara e tempestiva, affinché venga formalmente riconosciuto lo status di area particolarmente disagiata all’Ospedale Pacini, offrendo così una risposta concreta alle istanze del territorio. Il CISADeP continuerà a sostenere la mobilitazione e tutte le iniziative finalizzate alla tutela dei diritti dei cittadini e al mantenimento di servizi sanitari di qualità nelle aree interne montane.

Emanuela Cioni Presidente CISADeP - Coordinamento Italiano Sanità Aree Disagiate e Periferiche

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