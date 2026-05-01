Campobasso, il 17 maggio la 9ª Esposizione Regionale Canina del Sannio

Campobasso si prepara ad accogliere una delle giornate più attese dagli appassionati di cinofilia. Domenica 17 maggio il Centro Commerciale Monforte, in Contrada Colle delle Api, ospiterà la 9ª Esposizione Regionale Canina del Sannio, appuntamento ormai consolidato nel calendario cinofilo del territorio.

A promuovere l’iniziativa è il Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli”, associazione impegnata da anni nella diffusione della cultura cinofila in Molise attraverso eventi, prove e manifestazioni dedicate ad allevatori, proprietari e appassionati. La manifestazione, riconosciuta dall’ENCI, prenderà il via alle 8 con le iscrizioni, mentre dalle 10 inizieranno le valutazioni in ring. In passerella sfileranno cani appartenenti ai diversi gruppi di razza previsti dal regolamento nazionale, giudicati da esperti chiamati a valutarne morfologia, movimento e tipicità. A esprimere i giudizi saranno Roberto Alletto, designato per i gruppi 1, 3, 5, 7 e 9, e Leonardo Marchegiani, che seguirà i gruppi 2, 4, 6, 8 e 10. Al termine delle selezioni, come da tradizione, spazio al Best in Show, fase conclusiva dedicata alla scelta del miglior soggetto della manifestazione.

Accanto all’esposizione si svolgerà anche il CAE-1, il test che valuta affidabilità ed equilibrio comportamentale del cane nella vita quotidiana. La prova, affidata al giudice Vincenzo Di Ciurcio, è aperta a tutti i cani, di razza e non, purché iscritti all’anagrafe canina. Un doppio appuntamento che conferma come la cinofilia moderna non sia soltanto esposizione, ma anche educazione, benessere animale e corretta relazione con il proprietario. Non mancherà il momento conviviale dell’evento: agli iscritti saranno offerti panini e birra.

Con il supporto degli sponsor Monge e La Molisana, Campobasso si prepara così a vivere una domenica dedicata al mondo dei cani e ai tanti appassionati del settore. Per informazioni è possibile contattare il presidente Nicola Roberti ai numeri 0874 871491 e 330 430729, oppure scrivere all’indirizzo e-mail gruppocinofiloluiginerilli@gmail.com.