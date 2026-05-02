Fausto Leali a Gildone: concerto gratuito il 13 giugno

65 anni di carriera, milioni di dischi venduti, successi intramontabili come “A chi”, “Io amo”, “Mi manchi”, 13 partecipazioni al festival di Sanremo e premio alla carriera ricevuto nell’ultima edizione di quest’anno. Uno dei miti intramontabili della musica italiana è in arrivo in Molise: Fausto Leali sarà in concerto il prossimo 13 giugno a Gildone. L’evento, con ingresso gratuito, si terrà in piazza Largo Vittorio in occasione della Festa del Pane.

Fausto Leali nasce a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre del 1944. Nel 1961 incide il suo primo 45 giri, con lo pseudonimo Fausto Denis. Nello stesso anno scrive ed incide la sua canzone "Amarti Cosi". In seguito, nascerà il sodalizio con la band "I Novelty". Incide diversi dischi, tra i quali le due cover dei Beatles "Please Please Me" e "Lei ti Ama" (She Loves You). Inizia quindi a dedicarsi alla musica nera, in particolare al soul, che ben si addice alle caratteristiche della sua voce. Nel 1967 arriva il suo primo vero successo con A chi (versione italiana della | canzone americana "Hurt" cantata da Roy Hamilton nel 1954, lanciata negli Usa nel 1960 dalla cantante Timi Yuro e che anni dopo verrà reincisa anche da Francesco De Gregori). Il brano conquista 4 dischi d'oro per aver venduto oltre 4.000.000 di copie nel mondo. Nello stesso anno partecipa per la prima volta a Un disco per l'estate con Senza di te, che in seguito verrà incisa anche da Ornella Vanoni.

Reduce dal grande successo di “A chi” partecipa al Festival di Sanremo 1968 interpretando Deborah. La canzone viene anche replicata da Wilson Pickett. Poco dopo incide “Angeli negri” (cover di "Angelitos negros", brano di Pedro Infante del 1948 dal film omonimo), che ripete il successo di "A chi". Nel 1969 partecipa a Sanremo con un brano intitolato "Un'ora fa". Nel 1970, ancora a Sanremo, scrive "Hippy". Nel 1971 partecipa al primo Festivalbar con il brano "America". Il singolo comprende anche una canzone scritta dallo stesso Fausto intitolata "Si chiama Maria", che in seguito Giorgio Moroder inciderà con il titolo I'm free now. Nel 1976 interpreta "lo camminerò" scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi. Nel 1980 interpreta "Malafemmena" (scritta dal grande Totò). Nel 1986 Mina vuole che Fausto duetti con lei nel brano "Via di qua", che sarà anche sigla televisiva del programma "30 anni della nostra storia" in onda il sabato sera. Nel 1987 Fausto ritorna al Festival di Sanremo cantando il brano “lo amo” scritto da Toto Cutugno. Il brano si classifica al 4º posto e vende oltre 400.000 copie conquistando 2 dischi di platino. Di spicco anche il duetto con Loredana Berté in "Notte d'amore". L'anno dopo è di nuovo sul palco dell'Ariston con “Mi manchi”, che dopo qualche anno verrà anche incisa da Andrea Bocelli.

Leali partecipa al Festival di Sanremo 1989, vincendo con il brano “Ti lascerò” cantato in coppia con Anna Oxa. I due proporranno insieme all'Eurovision Song Contest Avrei voluto. Torna ancora a Sanremo nel 1992 con il brano Perché di Aleandro Baldi e Giancarlo Bigazzi. Nel 1994 viene realizzato l'album intitolato "Anima nuda" pubblicato anche in spagnolo "Alma desnuda". Nel 1996 incide un disco di soli cover, dal titolo "Non solo blues", realizzato interamente a New York con una band R&B di grande prestigio, certificato disco d'oro. Nel 1997 partecipa a Sanremo con il brano "Non ami che te" e pubblica il secondo album di cover "Non solo blues 2" registrato negli Stati Uniti. All'inizio del 2002 torna a Sanremo con il brano "Ora che ho bisogno di te", cantato in coppia con Luisa Corna , Nel 2003 si ripresenta al Festival con il brano "Eri tu", che grazie al successo discografico permetterà a Leali di ottenere il disco di platino per aver venduto oltre 130.000 copie in soli 15 giorni. Prende parte anche al Festival 2009 con il pezzo "Una piccola parte di te”. Negli anni recenti ha anche partecipato a numerosi programma televisivi, sia musicali che reality. Infine a febbraio scorso durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo ha ricevuto il premio alla carriera.